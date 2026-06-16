Live TV

Csoma Botond, UDMR: Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, așteptăm o flexibilizare, nu putem sta cu guvern interimar până în septembrie

Data actualizării: Data publicării:
csoma botond
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. FOTO: Facebook/ Csoma Botond

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, liderul deputaţilor Uniunii, a afirmat marţi că se aşteaptă la o flexibilizare a poziţiilor, apreciind că, în situaţia politică actuală, „Ilie Bolojan nu mai poate fi premier”.

ACTUALIZARE 15:23 Preşedintele UDMR Kelemen Hunor declară, după decizia UDMR de a nu face parte dintr-un guvern Adrian Veştea, că partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susţinut în condiţii clare.

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raporturile de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania. În contextul actual, nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului conduse de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în cadrul guvernului pe care acesta îl are în vedere”, spune Kelemen Hunor pe Facebook.

„În continuare, considerăm că este corect să pornim de la realităţile parlamentare. Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, pe baza unui dialog politic deschis, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare”, mai spune preşedintele UDMR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kelemen Hunor arată că, cunoscând raporturile de forţe din Parlament, în spatele guvernului Veştea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă şi inacceptabilă din punct de vedere politic.

„Conform calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie şi de sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică clară. O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremişti, pe înţelegeri ascunse şi pe voturi nesigure. România nu mai suportă o altă improvizaţie. UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”, a subliniat preşedintele UDMR.

Știrea inițială. „Noi credem că, vă spun, când vorbim de un guvern majoritar şi de refacerea fostei coaliţii sau refacerea parţială a fostei coaliţii, există un element foarte important pe care aş dori să-l enunţ. Este evident, şi aşteptăm o flexibilizare a poziţiilor, dar este evident că altă aritmetică nu există în acest Parlament. Nu există altă aritmetică iar cred că este evident în această situaţie că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Nu mai poate fi premier. Şi atunci, o flexibilizare ar însemna ca şi PNL să devină pe această latură un pic, să fie mai flexibil, şi să vedem dacă putem avea un guvern minoritar PNL, USR, UDMR şi, eventual, sprijinit şi de Partidul Social Democrat sau refacem vechea coaliţie. Dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluţii. Şi aici, când s-a creat această situaţie, cred că principala problemă a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situaţie", a declarat Csoma Botond la finalul unei şedinţe a Consiliului Permanent al UDMR, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă renunţarea la Ilie Bolojan ar fi o soluţie care ar debloca această situaţie, Csoma Botond a răspuns: „Eu cred că ar fi o soluţie şi totuşi trebuie să avem un Guvern. Nu putem să mergem cu un Guvern interimar cu atribuţii foarte puţine până în septembrie. Trebuie să avem un Guvern cât mai repede”.

El a adăugat că UDMR nu vrea să dea lecţii PNL, dar Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premier.

„Eu nu vreau, eu nu-mi permit sau UDMR nu-şi permite să facem asemenea mesaje sau să dăm noi indicaţii Partidului Naţional Liberal. Dar credem cu tărie că există o situaţie politică în care, după analiza noastră, umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei ţări şi atunci trebuie să vedem ce soluţii alternative ar exista şi să refacem coaliţia”, a subliniat deputatul UDMR.

Întrebat dacă ar trebui să existe noi consultări pentru desemnarea unui premier care să aibă sprijin politic, el a spus: „Acum cred că avem un premier desemnat. Dacă domnul Veştea ia decizia să renunţe la mandat, atunci sigur că ar trebui să avem noi discuţii la Palatul Cotroceni”.

De altfel, el a arătat că în şedinţa de marţi în care UDMR a decis să nu participe la guvernare s-a făcut „analiza lipsei dialogului”, dialog care ar trebui reconstruit.

„Şi am constatat că a lipsit cu desăvârşire acest dialog pe eşichierul politic din ambele părţi, să spun aşa, şi credem că ar trebui să reconstruim dialogul. Nu ne-am uitat spre trecut, vă spun sincer, am încercat să ne uităm şi să luăm această decizie cu gândul la viitor”, a susţinut Csoma Botond.

Potrivit acestuia, ar trebui luată cât mai rapid o decizie politică.

„Ar trebuie să luăm o decizie politică cât mai rapid, să avem un Guvern cu atribuţii depline. Şi, sigur, trebuie să ne aşezăm la masă şi să avem un dialog cu partidele din fosta coaliţie, cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu toate părţile implicate în această situaţie”, a punctat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar avea nevoie de mai puține voturi din PNL. Cum arată calculele
2026-06-15-1569
Guvernul Veștea, tot mai greu de format: premierul desemnat merge la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Deciziile partidelor
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea nu adună voturile necesare. Se discută varianta unui Guvern PSD
UDMR
UDMR a decis, după o ședință de trei ore, să nu facă parte din guvernul Veștea. Cum vor vota parlamentarii maghiari
adrian veștea
Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii ex-POT. Ce a negociat Veștea cu partidele mici din Parlament
Recomandările redacţiei
Vessels continue waiting for passage through the Strait of Hormuz
SUA au furat o pagină din manualul Iranului. Cum a reușit Armata...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat...
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului tarifar UE-SUA. Ce...
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful CIA pune sub semnul întrebării intențiile Iranului: John...
Ultimele știri
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea modificărilor din Legea minelor. Ce prevederi contestă
România a ajuns ultima în UE la numărul locurilor de muncă vacante. Cum arată noile date Eurostat
FBI anunță că a dejucat un atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump. Ce plănuiau suspecții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Ibuchi Chukwu, prezentat oficial de U Cluj. Toate detaliile despre salariul de râsul curcilor pe care îl are...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Unul dintre cele mai scumpe inele, cea mai scurtă logodnă. Mariah Carey a vândut bijuteria de 10 milioane de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani