Csoma Botond, UDMR: Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, așteptăm o flexibilizare, nu putem sta cu guvern interimar până în septembrie

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, liderul deputaţilor Uniunii, a afirmat marţi că se aşteaptă la o flexibilizare a poziţiilor, apreciind că, în situaţia politică actuală, „Ilie Bolojan nu mai poate fi premier”.

ACTUALIZARE 15:23 Preşedintele UDMR Kelemen Hunor declară, după decizia UDMR de a nu face parte dintr-un guvern Adrian Veştea, că partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susţinut în condiţii clare.

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raporturile de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania. În contextul actual, nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului conduse de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în cadrul guvernului pe care acesta îl are în vedere”, spune Kelemen Hunor pe Facebook.

„În continuare, considerăm că este corect să pornim de la realităţile parlamentare. Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, pe baza unui dialog politic deschis, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare”, mai spune preşedintele UDMR.

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Kelemen Hunor arată că, cunoscând raporturile de forţe din Parlament, în spatele guvernului Veştea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă şi inacceptabilă din punct de vedere politic.

„Conform calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie şi de sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică clară. O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremişti, pe înţelegeri ascunse şi pe voturi nesigure. România nu mai suportă o altă improvizaţie. UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”, a subliniat preşedintele UDMR.

Știrea inițială. „Noi credem că, vă spun, când vorbim de un guvern majoritar şi de refacerea fostei coaliţii sau refacerea parţială a fostei coaliţii, există un element foarte important pe care aş dori să-l enunţ. Este evident, şi aşteptăm o flexibilizare a poziţiilor, dar este evident că altă aritmetică nu există în acest Parlament. Nu există altă aritmetică iar cred că este evident în această situaţie că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Nu mai poate fi premier. Şi atunci, o flexibilizare ar însemna ca şi PNL să devină pe această latură un pic, să fie mai flexibil, şi să vedem dacă putem avea un guvern minoritar PNL, USR, UDMR şi, eventual, sprijinit şi de Partidul Social Democrat sau refacem vechea coaliţie. Dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluţii. Şi aici, când s-a creat această situaţie, cred că principala problemă a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situaţie", a declarat Csoma Botond la finalul unei şedinţe a Consiliului Permanent al UDMR, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă renunţarea la Ilie Bolojan ar fi o soluţie care ar debloca această situaţie, Csoma Botond a răspuns: „Eu cred că ar fi o soluţie şi totuşi trebuie să avem un Guvern. Nu putem să mergem cu un Guvern interimar cu atribuţii foarte puţine până în septembrie. Trebuie să avem un Guvern cât mai repede”.

El a adăugat că UDMR nu vrea să dea lecţii PNL, dar Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premier.

„Eu nu vreau, eu nu-mi permit sau UDMR nu-şi permite să facem asemenea mesaje sau să dăm noi indicaţii Partidului Naţional Liberal. Dar credem cu tărie că există o situaţie politică în care, după analiza noastră, umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei ţări şi atunci trebuie să vedem ce soluţii alternative ar exista şi să refacem coaliţia”, a subliniat deputatul UDMR.

Întrebat dacă ar trebui să existe noi consultări pentru desemnarea unui premier care să aibă sprijin politic, el a spus: „Acum cred că avem un premier desemnat. Dacă domnul Veştea ia decizia să renunţe la mandat, atunci sigur că ar trebui să avem noi discuţii la Palatul Cotroceni”.

De altfel, el a arătat că în şedinţa de marţi în care UDMR a decis să nu participe la guvernare s-a făcut „analiza lipsei dialogului”, dialog care ar trebui reconstruit.

„Şi am constatat că a lipsit cu desăvârşire acest dialog pe eşichierul politic din ambele părţi, să spun aşa, şi credem că ar trebui să reconstruim dialogul. Nu ne-am uitat spre trecut, vă spun sincer, am încercat să ne uităm şi să luăm această decizie cu gândul la viitor”, a susţinut Csoma Botond.

Potrivit acestuia, ar trebui luată cât mai rapid o decizie politică.

„Ar trebuie să luăm o decizie politică cât mai rapid, să avem un Guvern cu atribuţii depline. Şi, sigur, trebuie să ne aşezăm la masă şi să avem un dialog cu partidele din fosta coaliţie, cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu toate părţile implicate în această situaţie”, a punctat el.

Editor : B.E.