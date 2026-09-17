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Exclusiv Csoma Botond (UDMR): Încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Mureșan, iar aceasta poate fi numai cu PSD

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Csoma Botond. Foto: UDMR
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Din articol
„Să nu începem cu funcțiile!”

Csoma Botond a declarat la Digi24 că alianța PNL-USR-UDMR va încerca să găsească o majoritate pentru guvernul Mureșan. Liderul UDMR spune că doar o alianță cu PSD este posibilă, una cu extremiștii anti-maghiari fiind exclusă.

UDMR va vota un guvern format de Siegfried Mureșan, Csoma Botond subliniind că acesta a fost propunerea PNL-USR-UDMR.

„Cum să nu votăm? Păi și noi, noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Sigur, acum încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Siegfried Mureșan”, a declarat Csoma Botond.

Întrebat dacă ar fi dispuși că caute o majoritate alături de PSD, Csoma Botond a spus că „numai cu PSD nu se poate”.

„Pentru noi, cel puțin, e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate, din punctul nostru de vedere. Nu vreau să vorbesc în numele altora, dar noi am spus că nu ne aliem cu extremiștii și acest enunț este valabil și în acest caz. Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor sau anti-maghiarilor”, a subliniat Csoma Botond.

„Să nu începem cu funcțiile!”

Acesta a afirmat că negocierile nu trebuie să înceapă cu funcțiile.

„Să nu începem cu funcțiile! Păi nu, să nu începem cu funcțiile! Mai întâi să vedem dacă se încheagă o majoritate și după aceea putem discuta, sigur, despre ministere. Dar să începem cu pasul întâi. Odată să vedem dacă putem obține o majoritate”, a explicat Csoma Botond.

Chestionat cu privire la eventualitatea ca PSD să primească ministere în Guvernul Mureșan, liderul UDMR a spus că „rămâne de văzut”: „Să vedem. Vor avea loc negocieri și să vedem ce, la ce rezultat putem ajunge în urma acestor negocieri”.

Editor : Liviu Cojan

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