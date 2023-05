Csoma Botond (UDMR): Putem discuta despre ministerele Agriculturii, al Energiei, am avea profesioniști care să vină

Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR, a declarat la Digi24 că UDMR dorește să păstreze la rotativă portofoliile pe care le-a avut până acum. Totodată, el a spus Uniunea ar avea oameni profesioniști pentru ministerele Agriculturii și Energiei.

"Ne gândim la ministerele la care ne-am desfășurat activitatea în ultimii trei ani. Putem discuta despre Ministerul Agriculturii, al Energiei, la acestea am avea oameni profesioniști care să vină. Deocamdată nu s-a discutat asta.

Poziția noastră e că dorim să ne păstram portofoliile pe care le-am avut și până acum", a spus deputatul.

El a subliniat că dacă cele două partide mari din Coaliție consideră că "valoarea noastră aritmetică nu mai e cea din 2021, abordarea pur aritmetică nu e pur corectă."

"Dacă ne raportăm la 2021 când s-a format Coaliția, am avut o înțelegere să avem trei portofolii. Dacă atunci am avut valoare x plus 1, nu cred că acum ar fi corect să avem valoare x minus 1", a spus Csoma Botond.

Potrivit acestuia, coaliția a fost stabilă, chiar dacă au mai fost "fricțiuni."

"Cred că putem discuta, sper să aibă și ei deschidere. Nu amenințăm că ieșim de la guvernare, în politică se pot ivi asemenea discuții, dar cred că ar fi corect să ne raportăm la momentul 2021, mai ales că rotativa nu ne privește. Nu văd nicio logică politică - cum să spui că vrei un minister în cadrul rotativei, când rotativa se referă în primul rând la funcția de premier", a adăugat liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR, a declarat luni că a aflat oficial faptul că PNL vrea să ia Ministerul Mediului deţinut în prezent de Tanczos Barna, la rotaţia premierilor de la sfârşitul lunii. "Până acum a fost pe surse. Nu suntem de acord", a declarat deputatul ieri, el precizând că UDMR ia în calcul şi varianta ieşirii de la guvernare, potrivit news.ro.

"Am aflat astăzi oficial, până acum a fost pe surse. Nu suntem de acord, nu cred că există argumente pertinente care să justifice ca rolul UDMR în guvernare să scadă. Cred că la toate ministerele pe care le-am condus, UDMR şi-a făcut treaba bine", a spus Csoma Botonad în emisiunea "Proiect de ţară: România" de la Prima News.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuţ Stroe a declarat luni că, până în momentul de faţă, nu e nicio solicitare din partea vreunei formaţiuni politice în legătură cu vreun portofoliu al UDMR. El a precizat că există o oportunitate de a îmbunătăţi anumite portofolii unde s-a performat mai puţin şi a adăugat că "este vorba de funcţionarea acestei guvernări, nu a apăra portofoliile şi a ţine cu dinţii sau a pune condiţii, dacă nouă ni se ia".

