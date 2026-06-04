Csoma Botond (UDMR): Varianta unui Guvern tehnocrat și domnul Eugen Tomac este totuși bizară

Parlamentarii UDMR vor decide săptămâna următoare cum vor vota viitorul guvern, după ce Eugen Tomac le va prezenta ce planuri are cu viitorul cabinet, a declarat joi pentru Agerpres liderul deputaţilor Uniunii, Csoma Botond. Potrivit acestuia, „varianta unui Guvern tehnocrat și domnul Tomac este totuși bizară”.

„Ne-a comunicat în aceste zile domnul Nicuşor Dan că va face această desemnare. Noi credem că nu este cea mai bună variantă să avem un guvern tehnocrat condus de un politician. Noi am fi vrut, desigur, am spus-o de mai multe ori, am fi vrut refacerea fostei coaliţii. Acest lucru nu s-a putut şi s-a ajuns la această variantă - cu un guvern tehnocrat şi domnul Tomac, un politician al cărui partid n-a intrat în Parlament. Este totuşi bizar”, a subliniat deputatul UDMR.

El a anunţat că decizia privind votul UDMR va fi luată săptămâna viitoare.

„Mâine vom avea o şedinţă a Consiliului permanent, unde vom discuta aceste aspecte, dar nu vom lua încă o decizie cu privire la sprijinirea Guvernului, la votarea Guvernului. Această decizie va fi luată numai săptămâna viitoare, după ce ne vom întâlni cu domnul Tomac şi va veni să ne prezinte totuşi ce planuri are cu acest guvern, ce doreşte să facă acest guvern. După aceea vom lua o decizie. Dar în acest moment, încă, nu este clar dacă putem sau nu putem sprijini un astfel de guvern”, a transmis Csoma Botond.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Editor : C.L.B.