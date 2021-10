CTP: Alegerea lui Cioloș este o decizie în avantajul USR PLUS. Partidul a rezolvat și problema prezidențiabilului

Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerea lui Dacian Cioloș ca președinte al USR PLUS. „Alegerea domnului Cioloș este o decizie în avantajul USR PLUS. Dacian Cioloș este un purtător de imagine mai bun decât Dan Barna”, spune gazetarul. CTP mai scoate în evidență o problemă rezolvată odată cu alegerea lui Cioloș, și anume a prezidențiabilului: „Dacian Cioloș e prezidențiabil. Dan Barna nu era”. Cristian Tudor Popescu a remarcat și schimbul amical de ștafetă între cei doi lideri ai partidului, în conferința de presă de după anunțartea rezultatelor. „Este o dovadă de seriozitate, de civilizație politică și un lucru bun pe care l-a făcut USR PLUS, mai ales prin comparație cu bâlciul sterp de la PNL. În ceea ce privește strategia USR PLUS, CTP este de părere că nu va reveni la guvernare alături de Cîțu, pentru că premierul atrage în această perioadă foarte multă ură, „capitalizează negativ, formidabil, îl concurează pe Dragnea”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Noul președinte al USR PLUS este Dacian Cioloș. Foarte strâns scorul. Dacian Cioloș a obținut 19.603 voturi - 50,9% din voturi, iar Dan Barna 18.908 voturi – 49,1%. Va fi o diferență, o schimbare majoră, USR PLUS condus de Dacian Cioloș?

Cristian Tudor Popescu: A fost ales domnul Cioloș. Păi, dacă a fost ales domnul Cioloș înseamnă că partidul USR PLUS este parte integrantă și mândră din „sistem”. Pentru că domnul Cioloș „este omul sistemului”, potrivit declarației domnului Barna, care probabil va juca în continuare un rol în acest partid, va avea o funcție. Deci, omul sistemului conduce USR PLUS. De asemenea, partidul PLUS, al domnului Cioloș, cu care a venit în această formațiune, este „înțesat de securiști”. Nu o să mă auziți pe mine cu astfel de afirmații. Eu nu sunt Ludovic Orban, nu sunt Dragnea, nu sunt AUR, nu sunt ipochimenii ăștia de pe la televiziunile respective, care vorbesc mereu despre cum fac și dreg „serviciile”, cum „aranjează alegeri”, cum „pun la cale totul în țara asta serviciile”... Păi, dacă sunt așa de atotputernice, de omniprezente serviciile astea, de ce dracu nu împiedică să moară oameni arși și asfixiați în spitale?

„Securiștii din PLUS” aparțin domnului Emanuel Ungureanu, fruntaș USR, care aseară a spus că domnul Cioloș a venit cu un partid înțesat de securiști. Așa a zis domnul Ungureanu, că i-a văzut el. Întrebat fiind, domne... nume... spuneți-ne care... „E, îi simt eu”, a zis domnul Ungureanu.

Am spus ce au spus membri marcanți ai partidului, nu eu. Au fost acuze de o parte și de alta, v-am redat doar câteva dintre ele.

„Alegerea domnului Cioloș este o decizie în avantajul USR PLUS. Este un purtător de imagine mai bun decât Dan Barna”

Alegerea domnului Cioloș este o decizie în avantajul USR PLUS. Dacian Cioloș este un purtător de imagine mai bun decât Dan Barna. A fost de la bun început. Dan Barna nu a fost niciodată, și nici nu are cum să fie o locomotivă pentru USR PLUS, cel mult dedesubt. În vreme ce Dacian Cioloș poate să urce peste partid, poate să tragă partidul după el.

Claudiu Pândaru: Știți de ce stăteau susținătorii domnului Barna liniștiți în primul tur? Pentru că, atunci când analizau câți au votat, apărea un număr consistent de voturi ale membrilor USR și mizau pe faptul că membrii USR îl votau pe Dan Barna.

Cristian Tudor Popescu: Nu, nu! Mizau pe altceva. Mizau pe ce a spus domnul Ghinea după primul tur. Că „le dau eu telefon și le spun: Ce faci, băi, Gigele? Păi nu te-am pus eu în funcție? Cum votezi?”. Adică, s-a pus în funcțiune aparatul de partid. Șoșonarii din teritoriu, care sunt clar aparat net superior celui al PLUS. Iar asta e o întrebare. N-a reușit!

Foarte mulți membri USR l-au votat pe Cioloș. Explicația ar fi că și-au dat seama că domnul Barna... În general, când se alege un lider de partid, cum e ales? La ce se gândesc cei care-l aleg? Aici nu e vorba de o alegere națională, e vorba de o alegere de partid. Și, oamenii, fiind în partid, ce se gândesc? Aleg pe cel care poate să tragă mai sus, ca să beneficieze toți din afacerea asta. Toți cei care au fost aleși de-a lungul timpului, la indiferent care partid, membrii s-au gândit la treaba asta. Și-au făcut socoteala că Cioloș e un purtător de imagine, un tractor mai bun.

„Un lucru bun pe care l-a făcut USR PLUS, mai ales prin comparație cu bâlciul sterp de la PNL. Nu putem să nu facem această comparație”

Claudiu Pândaru: A avut loc o predare și o primire a mandatului în termeni amicali.

Cristian Tudor Popescu: Este o dovadă de seriozitate și un lucru bun pe care l-a făcut USR PLUS acum, mai ales prin comparație cu bâlciul sterp de la PNL. Nu putem să nu facem această comparație. Oamenii ăștia au votat online, n-am avut pandemoniumul ăla de la PNL. Cei doi lideri s-au tratat unul pe celălalt cu afirmațiile despre care vorbeam, dar nu s-a ajuns la huiduieli, nu s-a ajuns la tot spectacolul ăla dezgustător de la Romexpo.

Deci, este o dovadă de civilizație politică. Iată, domnul Barna, bravo lui, are o atitudine foarte bună acum, nu s-a apucat să conteste, n-am văzut ce s-a văzut la PNL, nu s-a apucat să spună că „securiștii”, „serviciile”, „statul paralel” l-au pus pe Dacian Cioloș. I-a recunoscut victoria, ceea ce este un lucru bun pentru civilizația politică din România, pentru noi toți.

Însă, s-ar putea să aibă o problemă domnul Cioloș. Domnul Cioloș a câștigat alegerile prezidențiale în partid pe persoană fizică. Oamenii l-au votat pe el, pentru că-și dau seama că el poate fi un lider mai eficient pentru partid, decât Dan Barna. Însă, mâine au loc alegerile pe echipe. Și acolo...

„Florin Cîțu capitalizează negativ. Îl concurează pe Dragnea în materie de ură a oamenilor”

Mai e problemă pe care a rezolvat-o USR PLUS acum. A rezolvat problema prezidențiabilului. Dacian Cioloș e prezidențiabil. Dan Barna nu era. Nu era o soluție, și știau foarte bine lucrul ăsta cei mai mulți dintre membrii partidului. Vorbim aici de membri USR, nu PLUS.

Cum vor judeca cei de la USR PLUS în continuare, după alegerea lui Dacian Cioloș? Nu se vor gândi că „ar trebui să dăm o mână de ajutor, să revenim la guvernare, e o situație extrem de dificilă, fără noi guvernul se va afla în dificultate...”. Nu, nu se vor gândi așa! Se vor gândi că acum Florin Cîțu capitalizează negativ, formidabil. Îl concurează pe Dragnea. Nu îl concurează pe Dragnea în materie de metode și de atitudini, și de valori pe care le susține. Nici vorbă de așa ceva, că Florin Cîțu nu vrea să scoată România din Europa, dimpotrivă. Dar îl concurează în materie de ură a oamenilor. Îl detestă foarte mulți.

Dacă s-ar face un sondaj acum, Florin Cîțu este foarte jos, reușește să atragă ura. Și ce s-a întâmplat acum la Constanța se varsă tot în capul lui Cîțu și a lui Iohannis. Pentru că așa e politica, așa funcționează mecanismele masei și ale imaginii, și atunci cei de la USR PLUS nu vor dori să-și asocieze imaginea cu a lui Cîțu în momentul de față, pentru că vor considera că pierd și ei. Și atunci se vor gândi „hai să-l lăsăm pe Cîțu să-și frângă gâtul”. Ăsta va fi cel mai probabil modul de gândire acum.

Editor : L.C.