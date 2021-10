CTP: Ar fi fost o soluție desemnarea lui Kelemen Hunor. Avea șanse mai mari decât Dacian Cioloș, care n-avea niciuna

Hunor Kelemen, liderul UDMR, ar fi avut mai multe șanse de a forma o majoritate parlamentară, iar desemnarea acestuia în funcția de prim-ministru ar fi fost o soluție mai bună decât desemnarea lui Dacian Cioloș, este de părere Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a spus, la emisiunea Cap Limpede de la Digi24, că Dacian Cioloș „avea șansele cele mai mici să facă o majoritate în momentul de față” și că președintele ar fi trebuit să justifice alegerea pe care a făcut-o.

„Președintele Iohannis și-a asumat desemnarea lui Cioloș, nu a justificat lucrul acesta și ar fi trebuit să-l justifice. A apărut și ne-a spus - «Eu l-am ales pe domnul Cioloș. De ce? Treaba mea.» Păi nu e treaba exclusivă a domnului președinte pentru că în constituție scrie că cel desemnat trebuie ales în ideea că are cele mai multe șanse să alcătuiască o majoritate. Sigur că președintele poate să numească și portarul din Modrogan, are această cădere. Dar, în constituție se precizează asta. Domnul Iohannis nu a venit să ne spună: «L-am ales pe domnul Cioloș pentru că ar avea cele mai mari șanse să facă o majoritate». Nu, domnul Cioloș are șansele cele mai mici să facă o majoritate în momentul de față.

Ar fi avut, după părerea mea, șanse mai mari decât domnul Cioloș domnul Kelemen Hunor. Eu m-am gândit, atunci, că ar fi o soluție să-l desemneze pe domnul Kelemen Hunor, care a fost propunerea UDMR. UMDR a avut propunere. Domnul Kelemen Hunor, care a făcut dovada echilibrului, a responsabilității de care dă dovadă. Este un politician matur, un politician capabil, după părerea mea de a conduce un guvern, făcând diverse concesii, înțelegându-se cu unii, cu alții. Ar fi putut domnul Iohannis să-l desemneze pe domnul Kelemen Hunor.

Eu nu uit discursul de la congresul PNL al domnului Kelemen. Extraordinar. A fost discursul cel mai chibzuit, cel mai responsabil și cel mai românesc din sala aia de 5000 de oameni. Ar fi putut să-l desemneze pe domnul Kelemen premier. Sigur, se păstrau în coaliție proporțiile, adică miniștrii cei mai mulți PNL, apoi USR, apoi UDMR, cu premier de la UDMR. Adică avem două partide care erau în coliziune frontală și, practic, după cum se vede cât se poate de clar, imposibil de realizat între ele o înțelegere... Foarte bine, avem un al treilea partid în coaliție, îl punem pe domnul Kelemen și avem un guvern.

Nu știu dacă ar fi reușit până la urmă domnul Kelemen să-i pună la un loc pe cei de la PNL și pe cei de la USR, dar avea șanse mai mari decât domnul Dacian Cioloș care n-avea niciuna”, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24.

