CTP: Ce era în ordonanța aia? Nu ne interesează. „I-a tăiat-o, bravo! Este viril”

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 felul în care Ludovic Orban a refuzat hotărât o ordonanță de urgență care viza o comună din Teleorman, propusă de ministrul Ion Ștefan . În ședința de guvern în care s-au aprobat 25 de OUG, premierul i-a adresat un „NU!” apăsat ministrului Dezvoltării, acesta rămânând un pic încurcat (vezi video). „Există oameni care au plăcerea orgasmică de a spune Nu! și a nu justifica în niciun fel. Asta este puterea adevărată”, a spus gazetarul.

Cristian Tudor Popescu: Cred că domnul Orban a spus acel „NU!” pentru că era vorba de Teleorman. Lumea nu știa despre ce era vorba, dar reținea un singur cuvânt. Asta era filmat. Domnul Orban știa că este filmat.

Teleorman înseamnă Dragnea, înseamnă „ieri întunericul, astăzi lumina”. A auzit „Teleorman”, nu știu dacă știa, nici nu a întrebat, nu i-a cerut să-și justifice domnului Ion Ștefan această propunere. A zis „NU!”.

Aici sunt două aspecte. Unu, că i s-a părut că fiind vorba de Teleorman nu are voie să zică „Da!” la ceva legat de Teleorman, deși poate că oamenii ăia din comună au cu adevărat nevoie de ceva, nu știu. Și doi, mai important, este vorba de un sentiment fundamental. Există oameni care au plăcerea orgasmică de a spune „Nu!” și a nu justifica în niciun fel. A lăsa o tăcere de cavou după acel „Nu!”.

Asta este cu adevărat să fii, asta înseamnă puterea cu adevărat, să spui „Nu!” fără să faci ce face un amărăștean, ca mine de exemplu, de o viață întreagă, care nu am spus niciodată „Nu!” sau „Da!” fără să argumentez. Pe unde am lucrat și pe unde am fost și funcțiile în care am fost, niciodată nu am spus un „nu” sau un „da” fără să pierd - uneori se întâmpla să pierd 3 ore, 4 ore cu colegii pe vremuri -, până când să îi conving în legătură cu acel „da” sau acel „nu”.

CTP: Din punct de vedere tehnic al manipulării electoratului, domnul Orban a procedat foarte bine

Astea sunt dovezi ale incapacității mele ca om politic. În vreme ce domnul Orban s-a simțit perfect când a spus. Asta este puterea adevărată. Să spui „Nu!”, fără să argumentezi. Dacă argumentezi ești slab. Argumentație... asta este pentru intelectuali șovăielnici, nu pentru oameni politici forțoși. Aștia spun atât: „Nu!”.

Din punct de vedere tehnic al manipulării electoratului, domnul Orban a procedat foarte bine. Sunt mulți cei care vor spune „Uite domne, avem acolo un om hotărât în fruntea țării, la Palatul Victoria... Ai văzut cum i-a tăiat-o?”.

Ce era în ordonanța aia? Nu ne interesează. „I-a tăiat-o, bravo! Este viril”. Virilitatea este importantă, trebuie să o transmiți electoratului. Pentru că există întotdeauna o componentă sexuală între lider și electorat.

Și acest „Nu!”, din gingie, scuipat așa... de domnul Orban, a mers la foarte mulți care l-au apreciat. Puțini sunt cei care, ca mine, adineaori, spun că nu se face așa ceva, că întrebi, vezi despre ce este vorba și omul ăla să aducă un argument și să-i spui „Uite, nu sunt de acord pentru că...”, dacă tot discutăm problema în ședință de Guvern. Așa... nu mai facem ședință deschisă de Guvern, stăm noaptea, dăm ordonanțele câte 25 pe zi și domnul Orban spune doar atât: „Da!”, „Nu!”, „Da!”, „Nu!”. Și e în regulă, e cel mai eficient.

