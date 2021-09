Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat situația în care se află în aceste momente coaliția de guvernare și conflictul dintre USR PLUS și PNL care ar putea să ducă la destrămarea coaliției actuale. Gazetarul a calificat întreaga situație drept „un bâlci sterp” și a spus că partidele de la guvernare „se bat pentru putere fiind la putere”.

„Din punctul de vedere al cetățenilor este un bâlci sterp din care nu rezultă nimic bun, nimic folositor pentru cetățeni. Puteți să identificați vreun beneficiu, vreun rezultat pozitiv care ar putea să iasă din acest bâlci, pentru cetățeni? Este imposibil din start, dimpotrivă, oamenii, majoritatea, nu au cum să nu se simtă disprețuiți, lăsați pe margine, abandonați de către acești politicieni prea excitați de lupta pentru putere personală a fiecăruia dintre ei. Așa arată de la nivelul cetățenilor.

De la nivelul celor angajați în această bătălie, acolo domnește o inconștiență suverană a PNL și USR PLUS. Aceste două partide nu realizează că pierd în fiecare oră, aproape, pierd voturi și cei care capitalizează sunt PSD și AUR. Indiferent de cine o să câștige – Cîțu sau Orban, sau dincolo Barna sau Cioloș. Spunea domnul Ilie Bolojan de ce se întâmplă acum că este posibil și chiar probabil ca rănile, daunele, distrugerile rezultate în urma acestor războaie interne să nu mai poată fi vindecate pe viitor. Deci, această coaliție de guvernare se poate, în momentul de față, să-și tareze, blocheze perspectivele prin această bătălie, prin acest bâlci care, vreau să repet lucrul acesta, este o premieră în istoria post-decembristă.

În PNL, de pildă , este pentru prima dată când lupta pentru șefia partidului se desfășoară, și cu o ferocitate ieșită din comun, cu partidul la guvernare. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, când a fost înlocuit Câmpeanu cu Ionescu-Quintus sau Tăriceanu cu Antonescu sau Antonescu, apoi, cu Iohannis sau Gorghiu cu Orban, de fiecare dată partidul pierduse, nu mai era la guvernare. Acum este.

USR PLUS nu are istoricul PNL, dar este pentru prima oară la guvernare, acum, și acolo are loc o luptă internă dură cu partidul la guvernare. Deci se găsesc cele două partide într-o situație sintetizabilă într-o frază simplă - «se bat pentru putere fiind la putere». Care arată tot absurdul, mergând până la grotesc a ceea ce vedem noi, simpli cetățeni acolo.

Dacă USR PLUS dorea să aibă o atitudine radicală, iacobină, intransigentă în acest scandal față de comportamentul premierului Cîțu și de faptul că ei consideră că nu mai pot continua așa, atunci ieșeau din guvern ei, plecau cu toți miniștrii din guvern. Acesta era gestul USR PLUS, le aparținea lor. Dar ei ce fac? Nu vor să plece din guvern, și atunci pretind că depun această moțiune pe care n-o pot depune de unii singuri pentru că nu au numărul de semnături și iată că au ajuns în splendida situație de a ne anunța de bucurie, că ne anunța liderul acela, domnul Moșteanu, cu bucurie și speranță faptul că USR PLUS și AUR au 122 de semnături. Adică «partidul extremist» pe care l-a caracterizat USR PLUS și «cancerul neomarxist», USR PLUS, așa cum este văzut și definit de către AUR, iată că se unesc acum pe persoană fizică. Nu pe principii, ci ca să-l dea afară pe Cîțu. Eu nu știu cum își imaginează USR PLUS că poate câștiga ceva, capital politic, de imagine, dintr-o asemenea mișcare.

Dar au mai spus ceva, dacă se depune o altă moțiune, noi nu reușim numărul de semnături pentru a depune moțiunea, dacă altcineva depune moțiunea, noi o vom vota, nu semnăm, dar votăm. Acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am auzit astăzi! Caragiale ar fi plesnit din palme de bucurie și și-ar fi notat asta. Votăm, dar nu semnăm. O dăm anonimă! Cum să spui așa? Vasăzică, dacă PSD depune moțiune de cenzură, USR PLUS o să voteze.

Ce vedem acum nu este generat de bătălia dintre PNL și USR PLUS, este generat de luptele interne din cele două partide, în vederea congreselor. După ce se termină congresele, lucrurile se liniștesc. Problema e aceea pe care a evidențiat-o Ilie Bolojan - cu ce pierderi, cu ce răni, cu ce preț? Imaginați-vă că după ce se termină toate astea, cu noi șefi, coaliția merge mai departe. Unde mai merge?

Cum se uită oamenii la panarama asta pe care au oferit-o acum PNL și USR PLUS, ce credibilitate vor mai avea să guverneze? Cum o să le mai ceară oamenilor la iarnă, penru că vor fi probleme dure, cum o să le ceară solidaritate, o să le ceară înțelegere pentru a trece prin iarnă și prin valul patru al pandemiei când ei s-au făcut, de râs e puțin spus, mai degrabă de o materie semilichidă.

Premierul Cîțu nu va pleca, asta e clar. Va rămâne acolo, e greu ca moțiunea să treacă pentru că se bat între ei cine anume să îi ia „gâțu' lui Cîțu”. Asta e important acum. Nu e important nici măcar să pice. Important e unde se contabilizează, cine e cel care îi ia gâtul. Ăsta e obiectivul lor și e posibil să nu se înțeleagă, să se taie în moțiuni unii pe ceilalți. Oricum și dacă iese de la guvernare USR PLUS, Cîțu e clar hotărât, are susținerea PNL și a lui Iohannis să rămână acolo. Dar eu nu știu ce încredere mai au cetățenii în premierul Cîțu pentru ceea ce urmează el să guverneze și noi să fim guvernați”. a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Editor : Adrian Dumitru