CTP dezvăluie o discuție privată cu Iliescu, în anii '90: „S-a speriat cealaltă persoană, foarte importantă azi”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, joi, scandalul din jurul interviului acordat de Ion Iliescu pentru cotidianul francez Le Figaro. Ulterior, fostul președinte să nege declarațiile făcute. Ziaristul Paul Cozighian a publicat înregistrarea. „Știu cum arată domnul Iliescu când își dă la o parte această aliură de bunicuţă”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„E ce am vorbit. Nu v-am spus cum e cu disidența din PSD? În PCR nu există disidenți autentici. I-ați văzut pe ăia de la Ponta? Hop, înapoi. Domnul Iliescu e cum v-am spus. Disidența aia de cadru organizat. Știți cum ne-a spus? De unde știi tu, mă? Eram într-un separeu, la un post de radio, în anii 90. Până atunci, Iliescu, cum îl știți, zâmbește frumos, vorbește civilizat și liniștitor. Ne-am retras într-o pauză a emisiunii și am început să-i spun de problema cu disidența dânsului. I-am spus: a fost o disidență nepopulară. Noi auzisem că ar fi unul Iliescu care a zis ceva. Dar dumneavoastră nu ne-ați spus nimic, nu ați ieșit ca alții din Polonia, Ungaria, Cehia, care au spus populației: nu se mai poate în felul ăsta, cum funcționează partidul. 'Da, dar am spus într-o ședință că fiii noștri fac lucruri crunte, apropo de ce făceau beizadelele nomenclaturii'. Și ce dacă ați spus? Noi, poporul, n-am știut. Și îi reproșam, iar el a zis: 'De unde știi tu, mă?' Și a făcut și un gest spre mine, încât s-a speriat cealaltă persoană, foarte importantă azi, care era lângă noi”, a povestit Cristian Tudor Popescu, joi, la Jurnalul de seară.

„Știu cum arată domnul Iliescu când își dă la o parte această aliură de bunicuţă”, a adăugat jurnalistul.

