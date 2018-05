CTP: Doamna Dăncilă este analfabetă funcțional. Viitorul este de partea ei

Viorica Dăncilă este reprezentativă pentru funcția de prim-ministru, a spus Cristian Tudor Popescu, la Jurnalul de seară, contrazicându-l pe președintele Klaus Iohannis. „Dânsa reprezintă o categorie importantă, cei peste 40% de elevi funcționali”, a subliniat jurnalistul.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, la Jurnalul de seară, subiectul zilei din politica românească: acuzațiile de înaltă trădare aduse de liderul PNL la adresa premierului Viorica Dăncilă și răspunsul venit din partea PSD: Klaus Iohannis dă o lovitură de stat. Citiți comentariul său aici. În acest context, el a atras atenția că economia României nu arată bine deloc.

„În acest timp, creșterea economică se oprește, inflația continuă să crească, deficitul așijderea. PIB-ul nu crește așa cum susțineau domnii și doamnele de la PSD. Există o soluție, să desființeze INS-ul și cifrele astea să le dea doamna Dăncilă de pe hârtie. Dacă poate. Spunea domnul Iohannis că doamna Dăncilă este nepotrivită în funcție. Nu-i adevărat. Doamna Dăncilă e reprezentativă în funcție. Dânsa reprezintă o categorie importantă, cei peste 40% de elevi funcționali, așa cum sunt ei catalogați de testele PISA. Doamna Dăncilă este analfabetă funcțional. Nu e o insultă. Înseamnă că nu e capabilă să înțeleagă un text la prima citire, că nu are proprietatea termenilor, că este agramată și că nu are noțiuni elementare ale discursului. Dânsa reprezintă cetățenii care vor vota, elevii, mâine. Sunt analfabeți funcționali și mâine o să voteze, indiferent dacă trec bacalaureatul sau nu. Viitorul este de partea doamnei Dăncilă”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Chiar nu e nicio problemă. Eu când am lansat această discuție despre vot și despre civilizația politică și morală din România în anul 2018, nici măcar nu îmi închipuiam că se va aplica așa ceva, cel puțin în timpul vieții mele. Cine să o aplice? Parlamentul? Am deschis discuția pentru că mi se pare că suntem în 2018 la nivelul de vot din 1990 sau chiar mai jos. Am încercat să-mi dau seama ce mă deranjează pe mine. Am constatat că aveam eu o problemă. Eu am spus în anul 90 că poporul nu greșește. Alegerile lui sunt întodeauna bune și datoria mea e să le înțeleg. Dacă nu am înțeles, înseamnă că nu sunt suficient de capabil. Am susținut că votul unui profesor universitar trebuie să fie egal în urnă cu cel al unei femei de serviciu. Nu am aparținut elitiștilor, intelighenției, nu sunt monarhist, nu sunt apologet al perioadei interbelice. Eu am mers cu ideea maselor, de oameni simpli cu care trebuie să mergem și nu doar niște intelectuali. Acum, de fapt, înregistrez falimentul interior al acestor convingeri ale mele în legătură cu ceea ce se numește poporul român. Unii oameni cred în Dumnezeu și își pot pierde credința. Eu am avut această credință, dincolo de rațiune, în popor. Mi-am pierdut această credință. Asta este problema mea după 28 de ani. Încet, încet”, a completat jurnalistul.