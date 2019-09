CTP: Nu am mai întâlnit un nivel politic atât de slab, e ca o baltă plină cu mormoloci. Am nostalgia lui Dragnea

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că actuala luptă politică poate fi comparată cu „un ciopor de maimuțe care sar dintr-un copac în altul apucând din zbor câte o liană” sau cu o „baltă plină cu mormoloci care forfotesc la apă mică”. Numitorul comun al acestor politicieni este că vor titluri, indiferent dacă sunt sau nu pregătiți pentru funcțiile în care au fost propuși, spune gazetarul.

„Nu am întâlnit niciodată un nivel politic atât de jos, de slab și de confuz, încât aproape că nu mai are legătură cu politica. Am nostalgia lui Dragnea. Dragnea era un scelerat, dar punea niște probeme fundamentale – problema independenței justiției, a României în raport cu UE, acolo a fost o luptă dură, dar o luptă politică, de un anume nivel, care a și adus la urne atâția cetățeni la alegerile europarlamentare, neașteptat de mulți.

Parametrul care mă îngrijorează cel mai mult, dincolo de aceste vânzoleli, este numărul mic de cetățeni din diaspora care s-au înscris pentru vot în avans - acum a prelungit, înțeleg, premierul Dăncilă până pe 15 septembrie. Vom avea o prezență la vot în această toamnă mult mai mică decât la europarlamentare”, a spus Cristian Tudor Popescu la Jurnalul de Seară.

Motivul, în opinia sa, este că „întreg peisajul politic e plin de nulități și cel mult mediocrități”.

„E înjositor din punct de vedere intelectual și moral să comentezi astfel de mișcări. Asta e politică? Cum să comentezi această foșgăială? Încerc totuși să găsesc un principu ordonator al acestui haosmos al politicii de toamnă. Ce-i mână în luptă? Care e motorașul acestor inși pe care îi vedem mișcându-se ca în desene animate? Ce vor ei de fapt? Sigur, banii, poziția, dar e mai mult decât atât. Vor titluri, acesta este principiul ordonator al acestei forfote”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Toți vor titluri, nu contează că au vreo treabă cu respectiva funcție. Spuneți-i unui politician rămas pe tușă că mâine îl numiți șeful Agenției pentru energie atomică. Și va primi fără să clipească, considerându-se potrivit, cu toate că nu știe foarte exact care e diferența între neutron și neuron. Nu contează ce funcție ai, puneți-mă și pe mine undeva – la mediu, la cultură, la economie, la relația cu Parlamentul, la ceva, să îmi scrie acolo, lângă nume, un titlu”, a continuat gazetarul.