CTP: Renunțarea la Brexit ar da o lovitură populismului. Și România scapă de coșmar

România ar avea de câștigat dacă Marea Britanie rămâne în Europa, a declarat, la Digi24, jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Explicația sa: renunțarea la Brexit ar da startul declinului trendului populist, naționalist care a cuprins mai multe state europene, inclusiv România.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, renunțarea la Brexit ar fi „cel mai de bun-simț, mai salutar lucru cu putință”.

„Oamenii ăștia, politicienii de acolo (din Marea Britanie, n.r.) să spună: Am comis cu toții o uriașă eroare, inclusiv poporul britanic, ne-am dat seama în acest timp de consecințele pe care nu le-am calculat atunci când am votat cum am votat. Prin urmare, ne recunoaștem greșeala și renunțăm la Brexit. Asta ar fi extraordinar, în primul rând, pentru Marea Britanie și, în al doilea rând, pentru viitorul Europei. Dacă se întâmplă asta, dacă Marea Britanie revine acum la Europa, tot trendul ăsta populist, naționalist, agresiv care s-a instituit în țările europene își va fi atins maximul și va începe să dea înapoi. Ăsta ar fi punctul de inflexiune la fenomenului. Și firește că și România s-a înscrie într-o astfel de evoluție și s-ar termina cu acest coșmar în care trăim de doi ani încoace”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Întrebat dacă dă ceva șanse acestui scenariu, jurnalistul a răspuns: „Din păcate nu, deși ar exista această șansă: 56% dintre britanici, în clipa de față, sunt pentru renunțarea la tâmpenia asta cu Brexitul. Poporul a greșit și vrea să repare, politicienii nu. Ei sunt orgolioși. Și, mai mult decât orgolioși, sunt vanitoși. Și atunci, nu vor, nu vor pentru că trebuie să se scoată, într-un fel, la vopsea. Toate soluțiile sunt proaste, în mod evident acolo, cu excepția uneia: renunțarea la această aiureală care a fost Brexitul”.

Parlamentul britanic se află într-un impas după ce a respins, marţi, acordul privind Brexitul convenit împreună cu Bruxellesul de către premierul conservator Theresa May. Aceasta din urmă a anunţat că se va întâlni cu liderii tuturor partidelor parlamentare pentru a încerca găsirea unui acord care să poată primi susţinerea Camerei Comunelor, dar care de asemenea să poată fi negociat cu Bruxellesul.

Fostul preşedinte Traian Băsescu, a afirmat, după votul de respingere a acordului privind Brexit, că este ”un vis urât din care Marea Britanie s-a trezit”. Băsescu susţine că ”este o şansă uriaşă pentru Uniunea Europeană să rămână unită şi întreagă” şi preconizează că vor exista alegeri anticipate în Marea Britanie şi un nou vot pentru Brexit.

„BREXIT – Un vis urât, din care Marea Britanie s-a trezit. Aşa cum anticipam în ultima postare, a început bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană. În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are condiţiile politice şi legale pentru a părăsi Uniunea Europeană”, a scris, marţi seară pe Facebook, Traian Băsescu.

