Comuna Pănătău din județul Buzău, condusă de tatăl ministrului Dezvoltării, ar urma să fie comasată, „mai mult ca sigur”, cu orașul Pătârlagele, a declarat Marcel Alexandru Stoica. Ministrul a argumentat că locuitorii comunei folosesc deja mai multe servicii publice din oraș, însă o eventuală unire va trebui inițiată de consiliile locale și aprobată de cetățeni prin referendum.

Acesta a fost întrebat, joi, la finalul ședinței de Guvern, cu ce localitate ar urma să se unească Pănătău, comuna în care tatăl său se află la al șaptelea mandat de primar, și dacă acesta va iniția procedura necesară organizării referendumului.

„Ca să fie bine pentru oameni și să beneficieze de aceste reduceri fiscale, trebuie să se inițieze această comasare voluntară, să beneficieze de reducerile fiscale de 50%”, a răspuns ministrul.

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Acesta a indicat orașul Pătârlagele drept cea mai probabilă variantă, invocând legăturile deja existente între cele două localități și serviciile publice folosite de locuitorii comunei: „După cum știți, Pănătău este lângă orașul Pătârlagele. Pănătău beneficiază de serviciile publice de lângă oraș. Și aici mă refer la Liceul Radu Vlădescu, mă refer la stația de epurare, care este a orașului Pătârlagele. Deci, practic, Pănătău este legat prin serviciile publice de oraș. Mai mult ca sigur, la orașul Pătârlagele”.

Întrebat dacă unirea celor două localități este sigură, ministrul a susținut că o mare parte din activitatea locuitorilor comunei este deja legată de orașul învecinat. El nu a precizat însă dacă tatăl său va iniția formal procedura de comasare și nici dacă au fost adoptate hotărâri în acest sens de cele două consilii locale.

O eventuală comasare între Pănătău și Pătârlagele nu este, așadar, decisă în acest moment. Declarația ministrului indică varianta avută în vedere, însă aplicarea sa depinde de parcurgerea procedurii prevăzute în proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării.

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Comasarea trebuie aprobată prin referendum

Proiectul privind comasarea voluntară stabilește că procesul poate fi inițiat prin hotărârile consiliilor locale ale cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate. Hotărârile trebuie adoptate cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.

Ulterior, cetățenii fiecărei localități implicate trebuie consultați prin referendum. Proiectul de lege privind comasarea poate fi promovat numai dacă referendumul este valid și are un rezultat favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate.

Localitățile care se unesc trebuie să se afle în același județ, să aibă o limită administrativă comună, să formeze un teritoriu continuu și să fie conectate printr-un drum național, județean sau comunal.

Proiectul acordă prioritate comunelor cu cel mult 1.500 de locuitori, dar procedura nu este limitată la această categorie. La comasarea voluntară pot participa comune, orașe și municipii din același județ, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute.

Locuitorii noii unități administrativ-teritoriale ar urma să beneficieze timp de cinci ani de o reducere cu 50% a impozitului pentru clădirile rezidențiale și terenurile intravilane deținute de persoanele fizice. Localitățile care se unesc vor putea primi și finanțări prin programul „START Reforma Administrativă", fiecare beneficiar selectat urmând să primească o alocare de cel puțin 4 milioane de lei.

Primele referendumuri pentru comasarea voluntară ar urma să fie organizate în 2027, iar noile structuri administrative ar urma să funcționeze începând din 2028, odată cu următoarele alegeri locale.

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Editor : A.D.