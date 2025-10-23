Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat diplomele de studii și explică „pauza” din parcursul educațional

Premierul Ilie Bolojan a făcut publice diplomele și documentele care atestă studiile sale. Acesta a explicat că „pauza” din parcursul educațional este legată de efectuarea stagiului militar obligatoriu, iar specializarea urmată a fost Matematică, forma de trei ani.

Ilie Bolojan a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook, diplomele de studii și documentele care îi atestă pregătirea academică. Într-un mesaj care însoțește imaginile, premierul a oferit explicații cu privire la perioada de timp dintre finalizarea liceului și începutul facultății.

„Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea «pauză» menționată între finalizarea liceului și începerea facultății”, a precizat Bolojan.

El a adăugat că, la momentul respectiv, specializarea Matematică avea două trasee educaționale distincte: „Unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani”, a explicat premierul.

