Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, susține că liberalii nu și-au schimbat decizia și merg mai departe cu propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. PNL nu va face Guvern cu PSD, dar nici nu va susține un Executiv PSD-AUR, a mai explicat acesta.

„PNL are un mandat clar, votat în toate forurile PNL, și înainte, și după Congres. Avem o propunere înaintată împreună cu USR și UDMR, în persoana lui Siegfried, și vom merge în continuare cu această propunere. Sigur, vom vedea care sunt discuțiile, care sunt propunerile președintelui, însă PNL a flexibilizat deja suficient mandatul și a venit cu suficiente soluții”, a declarat Ionel Bogdan la Digi24.

Întrebat dacă PNL va refuza propunerea PSD de a oferi mandatul pentru Palatul Victoria social-democraților, acesta a declarat:

„Acea declarație a domnului Grindeanu arată o lipsă totală de seriozitate.”

Liberalul susține că partidul său nu va accepta să facă parte dintr-un Guvern cu PSD. „PNL a spus clar că nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Drept urmare, această variantă pică. (...) Dacă domnii de la PSD fac majoritate cu AUR, nu au decât să strângă voturile. Le-au strâns și când au dat jos Guvernul”, a mai explicat Ionel Bogdan, precizând că PNL nu va vota un Guvern PSD-AUR.

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă luni o nouă rundă de discuții, la Cotroceni, cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR. Șeful statului a declarat miercuri că nu va propune un premier despre care să ştie că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, el arătând că în momentul de faţă, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan nu au şanse să strângă această majoritate.

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Editor : A.G.