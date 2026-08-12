Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, prezent la inaugurarea unei porțiuni din Autostrada Transilvania, nu a ratat ocazia pentru a-l înțepa pe fostul ministru al Transporturilor, actualul șef al PSD, Sorin Grindeanu. Oficialul de la USR a amintit de celebrul moment în care șeful Camerei și-a ascuns ceasul în buzunar.

Lupta politică urmărește reprezentanții partidelor chiar și la inaugurarea unor porțiuni de autostradă. Cel mai recent exemplu din această categorie este gluma acidă pe care n-a ratat s-o facă Miruță în timp ce se afla la inaugurarea unui nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, pe A3.

Chiar înainte să înceapă tradiționala conferință de presă organizată cu ocazia tăierii panglicii, oficialul care conduce acum două ministere, Apărarea și Transporturile, l-a ironizat pe Sorin Grindeanu.

Miruță și-a început discursul spunând: „Bună ziua, nu știu, n-am mai fost la deschideri de autostrăzi. Nu știu dacă pot să țin ceasul la mână sau să-l bag în buzunar, să-mi spuneți”.

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Miruță face trimitere la momentul cu Sorin Grindeanu, care a devenit viral pe rețelele sociale.

Fostul oficial de la Transporturi, înainte de a lua cuvântul la inaugurarea unei porțiuni din A0, încă în 2024, a fost surprins de camerele de luat vederi în timp ce-și scoate ceasul de la mână și-l ascunde în buzunar.

Editor : A.R.