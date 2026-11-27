Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a acuzat USR, vineri seară, în direct la Digi24, că a scos România din UE timp de doi ani, pentru că ocupanții acestui portofoliu nu ar fi participat la reuniunile miniștrilor de resort din UE. „Cu Miruță și Darău, România n-a fost în UE”, a spus ministrul PSD, care a mai declarat că bugetul Economiei a fost executat doar în proporție de 26%, iar banii care au rămas în conturi au fost luați la rectificarea bugetară. Informațiile de pe pagina de Facebook a Ministerului Economiei arată însă că foștii miniștri au mers la unele dintre reuniunile de la Bruxelles.

Întrebat cum a găsit Ministerul Economiei la preluarea mandatului, Daniel Zamfir a răspuns scurt „Groaznic!, înainte de a continua și a acuza foștii ocupanți ai acestui portofoliu, Radu Miruță și Irineu Darău, ambii de la USR, că practic au scos România din UE fiindcă n-ar fi participat niciodată la reuniunile consiilor de miniștri din UE pe ramura economică.

„Vă dau o veste pe care am aflat-o și eu zilele trecute, pentru că pe 29 trebuie să mă duc la Consiliul Comerțului, care e o regiune extrem de importantă, mai ales că, după cum știți, există acolo dezbateri extrem de de de importante, decizii foarte importante, greu de luat, cu privire la relația Uniunii Europene cu Statele Unite, cu China. Vreau să știți că de 2 ani de zile România n-a trimis pe ministrul economiei sau ministrul economiei din România nu s-a dus niciodată la acea reuniune. Așadar, cei care se proclamă singurii proeuropeni, useriștii, au scos 2 ani de zile România din Uniunea Europeană, ca să știți. Au scos 2 ani de zile România de Uniunea Europeană. România n-a avut pe ministrul economiei, comerțului nu l-a avut la reuniunile miniștrilor din Uniunea Europeană. Domn'e, cum să nu te duci 2 ani de zile niciodată? Darău n-a fost niciodată, Miruță n-a fost niciodată la reuniunile miniștrilor din Comisia Europeană, din Uniunea Europeană. Spuneți-mi și mie, vă imaginați asta?”, a declarat Daniel Zamfir.

Când jurnalista Digi24 i-a amintit că USR nu a fost doi ani la guvernare, Daniel Zamfir a dat exemplul ministrilor PSD din guvernele Ciucă-Ciolacu, Radu Oprea și Bogdan Ivan, care au participat la aceste reuniuni.

„Oprea a fost, Ivan a fost, categoric, au fost [...] Miruță și Darău nu au fost niciodată, niciodată să reprezinte România. Nu numai că nu s-au dus să apere poziția României, interesele României, domnule, nu s-au prezentat. Înțelegeți? Deci nu am existat cu Miruță și Darău. România n-a fost în UE. Și să mai dau un un element al dezastrului. Bugetul Ministerul Economiei a fost executat în proporție de vreo 26%. Atât”, a mai spus ministrul Economiei.

Daniel Zamfir a spus că nu poate fi vorba de făcut economie la buget prin a nu cheltui banii alocați ministerului.

„Cum să fac economie la Ministerul Economiei? Eu vorbesc de bani care trebuiau investiți în celebrele programe Start-up nation, Minimis, Femeia antreprenor. Dumneavoastră știți câți bani au dat cei de la Ministerul Economiei, pe vremea lui Darău, femeilor antreprenor care depuseseră programe? 2%. 1,94, ca să fiu exact. Înțelegeți că oamenii ăștia nu au făcut nimic pentru promovarea turismului? Da, s-a cheltuit din bugetul ministerului doar 16% înțelegeți? Adică în ce situație sunt eu? Eu acum vin direct de la minister. Am am făcut, așa, un tur de forță ca să semnăm cât mai multe programe din PNRR să fie trimise la decont. Am făcut o strategie pentru dezvoltarea turismului balnear. Am rugat și am rugat foarte insistent și ferm pe cei de la IMM-uri să dea drumul la toate finanțările posibile până la sfârșitul anului, că vreau să cresc gradul de absorbție, că, până la urmă, Ministerul Economiei, prin aceste programe, nu făcea decât să ajute IMM-urile și mai ales IMM-urile, că ăsta e, practic, la Ministerul Economiei, să ajute IMM-urile să se dezvolte. Industria de apărare avea în buget investiții pe care nu le plătiseră. Aveau investiții. Industria de apărare trebuia să investească niște bani, erau alocați în buget până la 1 noiembrie. Nu erau plătiți banii. Erau prevăzuți în buget, nu au fost cheltuiți. Evident că dacă Ministerul Economiei n-a cheltuit banii ăștia, s-au luat la rectificare”, a mai declarat ministrul Daniel Zamfir.

Pagina de Facebook a Min. Economiei arată că Miruță și Darău au participat la reuniunile de la Bruxelles

Potrivit informațiilor disponibile pe pagina de Facebook a Miniserului Economiei, Radu Miruță a participat la reuniunile Consiliului Uniunii Europene pe ramură economică și industrială în perioada 29–30 septembrie 2025, la Bruxelles, în timpul mandatului său de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

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De asemenea, Irineu Darău a participat la două reuniuni formale ale Consiliului Competitivitate (COMPET) de la Bruxelles în anul 2026, în calitate de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, potrivit postarilor de pe Facebook ale Ministerului Economiei și a comunicatelor de pe site-ul instituției.

Pe 25–26 februarie 2026 a reprezentat România la reuniunea formală a Consiliului Competitivitate (COMPET) – piață internă și industrie, precum și la întâlnirile grupului „Friends of Industry” și ale Alianței Industriilor Energo-Intensive, unde a susținut reducerea dependențelor critice de materii prime, scăderea prețurilor la energie și neutralitatea tehnologică.

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Pe 24 septembrie 2026, a participat la sesiunea de toamnă a Consiliului Competitivitate (COMPET), unde agenda a vizat pachetul legislativ Chips Act 2.0, revizuirea regulilor privind controlul concentrărilor economice și integrarea securității economice în politica industrială a UE.

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În perioada 2025 - 2026, au existat reuniuni ale miniștrilor economiei din UE la care miniștrii de resort din România nu au participat, dar România a fost reprezentată fie de un secretar de stat, fie de un oficial al reprezentanței României de la Bruxelles.

Editor : B.E.