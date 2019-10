Cu o zi înainte de moțiune, șeful ASF demisionează. Funcția, promisă de PSD în schimbul unui vot

Cu o zi înainte de moțiune, Leonardo Badea şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) au declarat pentru Agerpres, reprezentanţi ai instituţiei. Demisia vine în contextul în care Leonardo Badea va ocupa din această toamnă poziţia de viceguvernator al Băncii Naţionale a României. Astfel, se eliberează o poziție pe care social democrații au propus-o în ultimele zile numulțumiților din partid care ar fi votat moțiunea.

Conform unor surse politice, PSD i-ar fi propus deputatului Sorin Bota șefia ASF pentru a nu vota moțiunea de cenzură. Întrebat marți de această negociere, Sorin Bota nu a negat.

Digi24.ro: Există o discuție prin PSD că v-au promis șefia ASF. Este adevărat?

Sorin Bota: Deci, promisiuni și discuții pot să fie ... atâta timp cât ASF-ul astăzi nu este disponibil... Eu am mai fost, am mai candidat, am ieșit, am renunțat, tot pe o chestiune de solidaritate internă de partid. Pentru mine nu contează atât de mult funcțiile, contează ce se face, din punct de vedere politic, ca om politic în țară, într-o instituție, într-un minister.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv articolul 13, alin. 2, în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea ASF revine prim-vicepreşedintelui. În prezent această funcţie este deţinută de Elena Doina Dascălu.

Editor: Robert Kiss