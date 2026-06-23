Cui i-a dat șah-mat George Simion: explicațiile lui Kelemen Hunor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, întrebat cui i-a dat şah-mat George Simion, la votul pentru guvernul Veştea că tuturor şi toată lumea a primit şah-mat, el arătând că până în ultima clipă, acesta a jucat şi i-a ţinut, mai ales pe cei care aşteptau voturile lor, într-o oarecare tensiune.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat la Palatul Cotroceni cui i-a dat şah-mat George Simion, la votul de luni seară pentru învestirea guvernului Veştea.

„Tuturor. Toată lumea a primit şah-mat”, a răspuns preşedintele UDMR.

„Unii aşteptau să treacă guvernul, alţii, din alte motive. Deci, asta este viaţa. Trebuie să recunoşti când primeşti şah-mat. Deci nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur şi simplu trebuie să recunoşti. Asta s-a întâmplat. Până în ultima clipă, a jucat şi a ţinut, mai ales pe cei care aşteptau voturile lor, într-o oarecare tensiune. Asta e”, a comentat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a menţionat că, în opinia sa, Adrian Veştea n-ar fi trebuit să răspundă pozitiv la chemarea de luni a preşedintelui AUR, notează News.ro.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, în plenul reunit, la votul de învestitură a guvernului Veştea, că există un singur om care astăzi a câştigat iar talentul trebuie recunoscut.

„Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!”, a transmis liderul UDMR, el arătând că parlamentarii UDMR vor părăsi sala şi nu vor exprima votul.

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Editor : B.E.