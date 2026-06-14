CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă pentru Bolojan”. Liberalii prevăd ruperea PNL. Ce spune PSD

Nicușor Dan i-a luat prin surprindere pe liberali. Liderii de la centru spun că nu au fost informați că liderul lor de la Brașov, Adrian Veștea, urma să fie propus premier și descriu mutarea drept „o palmă pentru Bolojan”. Veștea a lipsit și de la ultima ședință a conducerii PNL, când Bolojan a propus partidului să nu susțină la vot prima variantă de premier venită de la Cotroceni. „De aici începe ruperea”, spun voci din partid. PSD privește, însă, cu satisfacție de pe margine, iar lideri social-democrați spun că președintele „în sfârșit joacă”.

ACTUALIZARE 11:02 Ilie Bolojan este așteptat să convoace azi ședinta conducerii partidului.

Ruperea imimentă a PNL

Anunțul făcut duminică dimineață de președintele Nicușor Dan a dat peste cap toate calculele făcute de Ilie Bolojan și echipa sa până în acest moment. Nimeni nu a știut că Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, urmează să fie propus premier. Anunțul a fost pregătit în taină.

„Este o glumă bună”, a catalogat unul dintre liderii PNL anunțul făcut de șeful statulul. Același lider admite faptul că, o dată cu această mutare, PNL nu poate să se îndrepte decât către un Congres, deci către o rupere iminentă.

„A fost clar o palmă dată lui Ilie Bolojan”, descrie un alt lider din partid decizia președintelui Nicușor Dan, dat fiind faptul că Adrian Veștea se numără printre liderii care îl contestă pe Ilie Bolojan, apropiat de aripa Thuma din PNL.

De altfel, Adrian Veștea a lipsit de la ultima ședință a conducerii PNL, de joi, când liberalii au votat să nu susțină Guvernul Tomac, deși este unul dintre prim-vicepreședinții partidului. Absenți au fost și Alina Gorghiu și Hubert Thuma.

Se cere plecarea lui Veștea din partid

Unii liberali apropiați echipei Bolojan cer deja ca Veștea să fie dat afară din PNL, dat fiind faptul că nominalizarea sa nu a venit după o consultare cu partidul.

Nicușor Dan i-a pus pe masă 3 variante lui Bolojan

Potrivit informațiilor Digi24.ro, numele lui Adrian Veștea a fost adus în discuție încă de acum o lună, când președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări oficiale, la Palatul Cotroceni. Atunci, șeful statului i-ar fi pus lui Ilie Bolojan pe masă trei variante de premier din PNL, pentru a accepta să revină la masa negocierilor pentru o nouă Coaliție cu PSD.

Cele trei nume au fost:

Cătălin Predoiu

Alexandru Nazare

Adrian Veștea

PSD, în extaz

Deși anunțul președintelui a provocat un cutremur în PNL, social-democrații sunt în extaz. Liderii din conducerea partidului consideră că Nicușor Dan „în sfârșit joacă” și că, de fapt, trebuia de mult jucat în acest fel.

„E greu să mai spui ceva în PNL acum”, a declarat unul dintre liderii PSD pentru Digi24.ro, referindu-se la autoritatea pe care o va mai avea Ilie Bolojan, după acest anunț.