Culise. Luca Niculescu nu-și depune mandatul și cere un „pact de neagresiune” între partide. Ce variante de Guvern are pe masă

Premierul desemnat vrea să meargă până la votul final din Parlament, deși majoritatea se arată greu, și mizează pe un acord de neagresiune între partide, care să-i ofere Guvernului propus măcar șase luni de liniște politică. Potrivit surselor Digi24, schița unui Executiv tehnocrat a fost deja conturată, inclusiv cu numele miniștrilor, însă Luca Niculescu mizează în continuare că se va ajunge la un compromis pentru o guvernare politică.

Niculescu vrea să ajungă la vot

Surse politice au explicat pentru Digi24 că Luca Niculescu nu are în plan să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și vrea să ducă propunerea de Guvern până la votul de încredere din Parlament, chiar dacă, deocamdată, nu are o majoritate pe care să se bazeze.

Varianta de rezervă, pregătită

Deși scopul rămâne în continuarea găsirea unei soluții politice și atragerea formațiunilor la guvernare, în culise a fost pregătită deja și varianta de rezervă: cea a unui guvern tehnocrat, inclusiv împărțirea ministerelor și numele celor care ar urma să le conducă.

Totuși, premierul desemnat speră că partidele vor ajunge la o înțelegere, ne-au declarat aceleași surse.

După ce a luat pulsul tuturor partidelor, am putea vedea noi discuții, cel puțin informale, între Luca Niculescu și liderii principalelor partide, pe care le vrea la guvernare. Potrivit informațiilor Digi24, acesta a discutat constant cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu la telefon în ultimele zile.

Ce presupune „pactul de neagresiune”

Luca Niculescu le cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele șase luni. Mai exact, își dorește ca acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea Guvernului, cel puțin până în aprilie.

Acest lucru ar permite Executivului să adopte rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor, dar și alte măsuri urgente fără să aibă probleme în Parlament.

Deși propune un acord pentru 6 luni, Luca Niculescu susține public că planul este ca Guvernul să reziste totuși doi ani, până la alegerile din 2028. „Un premier care ar anunța de la început că pleacă după șase luni ar transmite un semnal prost piețelor externe”, spun însă sursele Digi24.

Și PSD vrea o înțelegere pe rectificare

Conducerea PSD consideră că ar fi nevoie să se așeze totuși la aceeași masă inclusiv cu Ilie Bolojan pentru a debloca problema rectificării bugetare. Concret, dacă nici Guvernul Niculescu nu va trece, atunci Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și inclusiv Dominic Fritz ar trebui să găsească o formulă pentru a modifica legislația, astfel încât Guvernul, chiar și cu puteri limitate, să poată vira bani către instituțiile rămase pe minus la final de an, au explicat surse social-democrate planul.

Ce i-a spus președintele despre anticipate

Dacă Guvernul nu trece de votul Parlamentului, scenariul alegerilor anticipate rămâne pe masă. Sursele Digi24 susțin, însă, că președintele Nicușor Dan nu i-a transmis lui Luca Niculescu că va dizolva Parlamentul dacă acesta nu obține voturile necesare. I-ar fi dat însă de înțeles că alegerile anticipate sunt acum o variantă „mai plauzibilă”.

Unde va găsi susținerea. Ce spun partidele

După discuțiile cu reprezentanții grupurilor parlamentare, Luca Niculescu ar avea, cel puțin la nivel declarativ, susținerea minorităților naționale (17 membri), a parlamentarilor PACE (7 membri) și a celor de la UpR (16 membri). Miza rămâne însă la partidele care pot înclina balanța la votul de învestitură, iar aici lucrurile sunt departe de a fi tranșate.

PNL ar fi dispus să susțină atât un Guvern tehnocrat, cât și o formulă politică în care să existe ministere conduse de PSD, însă liberalii să rămână în Opoziție. De cealaltă parte, USR insistă pentru o guvernare de dreapta, alături de PNL și UDMR.

PSD vrea un Guvern politic și condiționează implicarea sa de o participare clară la guvernare a PNL sau UDMR. Social-democrații nu exclud nici varianta în care doar o parte dintre liberali ar intra în Executiv, mai exact cei care l-au susținut pe Adrian Veștea.

De altfel, Rareș Bogdan, unul dintre opozanții lui Ilie Bolojan, a declarat, la Antena3 CNN, că este pregătit să fie ministru în guvernul Luca Niculescu. Surse apropiate de premierul desemnat susțin, însă, că Niculescu nu a purtat discuții cu tabăra care se opune conducerii PNL și nici nu a promis funcții.

AUR a anunțat că va vota un Guvern doar după eliberarea lui Călin Georgescu.