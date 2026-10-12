Live TV

Culise. Luca Niculescu nu-și depune mandatul și cere un „pact de neagresiune” între partide. Ce variante de Guvern are pe masă

Andreea Ghiorghe Data publicării:
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_003INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Intalnirea prim-ministrului desemnat, Luca Niculescu, cu reprezentantii Uniunii Salvati Romania, in Bucuresti, 12 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Niculescu vrea să ajungă la vot Varianta de rezervă, pregătită Ce presupune „pactul de neagresiune” Și PSD vrea o înțelegere pe rectificare Ce i-a spus președintele despre anticipate Unde va găsi susținerea. Ce spun partidele

Premierul desemnat vrea să meargă până la votul final din Parlament, deși majoritatea se arată greu, și mizează pe un acord de neagresiune între partide, care să-i ofere Guvernului propus măcar șase luni de liniște politică. Potrivit surselor Digi24, schița unui Executiv tehnocrat a fost deja conturată, inclusiv cu numele miniștrilor, însă Luca Niculescu mizează în continuare că se va ajunge la un compromis pentru o guvernare politică.

Niculescu vrea să ajungă la vot

Surse politice au explicat pentru Digi24 că Luca Niculescu nu are în plan să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și vrea să ducă propunerea de Guvern până la votul de încredere din Parlament, chiar dacă, deocamdată, nu are o majoritate pe care să se bazeze.

Varianta de rezervă, pregătită

Deși scopul rămâne în continuarea găsirea unei soluții politice și atragerea formațiunilor la guvernare, în culise a fost pregătită deja și varianta de rezervă: cea a unui guvern tehnocrat, inclusiv împărțirea ministerelor și numele celor care ar urma să le conducă.

Totuși, premierul desemnat speră că partidele vor ajunge la o înțelegere, ne-au declarat aceleași surse.

După ce a luat pulsul tuturor partidelor, am putea vedea noi discuții, cel puțin informale, între Luca Niculescu și liderii principalelor partide, pe care le vrea la guvernare. Potrivit informațiilor Digi24, acesta a discutat constant cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu la telefon în ultimele zile.

Ce presupune „pactul de neagresiune”

Luca Niculescu le cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele șase luni. Mai exact, își dorește ca acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea Guvernului, cel puțin până în aprilie.

Acest lucru ar permite Executivului să adopte rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor, dar și alte măsuri urgente fără să aibă probleme în Parlament.

Deși propune un acord pentru 6 luni, Luca Niculescu susține public că planul este ca Guvernul să reziste totuși doi ani, până la alegerile din 2028. „Un premier care ar anunța de la început că pleacă după șase luni ar transmite un semnal prost piețelor externe”, spun însă sursele Digi24.

Și PSD vrea o înțelegere pe rectificare

Conducerea PSD consideră că ar fi nevoie să se așeze totuși la aceeași masă inclusiv cu Ilie Bolojan pentru a debloca problema rectificării bugetare. Concret, dacă nici Guvernul Niculescu nu va trece, atunci Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și inclusiv Dominic Fritz ar trebui să găsească o formulă pentru a modifica legislația, astfel încât Guvernul, chiar și cu puteri limitate, să poată vira bani către instituțiile rămase pe minus la final de an, au explicat surse social-democrate planul.

Ce i-a spus președintele despre anticipate

Dacă Guvernul nu trece de votul Parlamentului, scenariul alegerilor anticipate rămâne pe masă. Sursele Digi24 susțin, însă, că președintele Nicușor Dan nu i-a transmis lui Luca Niculescu că va dizolva Parlamentul dacă acesta nu obține voturile necesare. I-ar fi dat însă de înțeles că alegerile anticipate sunt acum o variantă „mai plauzibilă”.

Unde va găsi susținerea. Ce spun partidele

După discuțiile cu reprezentanții grupurilor parlamentare, Luca Niculescu ar avea, cel puțin la nivel declarativ, susținerea minorităților naționale (17 membri), a parlamentarilor PACE (7 membri) și a celor de la UpR (16 membri). Miza rămâne însă la partidele care pot înclina balanța la votul de învestitură, iar aici lucrurile sunt departe de a fi tranșate.

PNL ar fi dispus să susțină atât un Guvern tehnocrat, cât și o formulă politică în care să existe ministere conduse de PSD, însă liberalii să rămână în Opoziție. De cealaltă parte, USR insistă pentru o guvernare de dreapta, alături de PNL și UDMR.

PSD vrea un Guvern politic și condiționează implicarea sa de o participare clară la guvernare a PNL sau UDMR. Social-democrații nu exclud nici varianta în care doar o parte dintre liberali ar intra în Executiv, mai exact cei care l-au susținut pe Adrian Veștea.

De altfel, Rareș Bogdan, unul dintre opozanții lui Ilie Bolojan, a declarat, la Antena3 CNN, că este pregătit să fie ministru în guvernul Luca Niculescu. Surse apropiate de premierul desemnat susțin, însă, că Niculescu nu a purtat discuții cu tabăra care se opune conducerii PNL și nici nu a promis funcții.

AUR a anunțat că va vota un Guvern doar după eliberarea lui Călin Georgescu.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
3
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
4
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
Puncte penalizare permis. Inquam Photos George Călin
5
Când se șterg punctele de penalizare și ce prag duce la suspendarea permisului. Cum...
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
Digi Sport
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan respinge îndemnul PSD ca PNL să intre la guvernare. Ce spune despre susținerea Cabinetului Luca Niculescu
victor ponta inquam george calin
Ponta spune că jocurile PSD sunt „aberante și inexplicabile”: Guvernul Niculescu, ultima şansă înainte de sinuciderea clasei politice
alexandru muraru fb
Alexandru Muraru (PNL): Miza reală a PSD este înlăturarea lui Ilie Bolojan şi subordonarea liberalilor pentru alegerile din 2028
diana stoica usr
Diana Stoica, plângere împotriva vicepreședintei Camerei Deputaţilor Natalia Intotero. Ce acuză lidera deputaţilor USR
claudiu manda, mimica dezamagita
Claudiu Manda, despre condiția intrării PSD la guvernare. Ce spune secretarul general al social-democraților de anticipate
Recomandările redacţiei
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
„Nu fac nimic la întâmplare”. Cazul bogpr, cel acuzat că a plătit...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui George Simion, după refuzul PSD de a-l suspenda pe...
Târgul de carte de la Frankfurt
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt, dar fără...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi...
Ultimele știri
Anchetă a Poliției din Köln: O adolescentă de 16 ani ar fi fost hărțuită sexual de un robot
Avertismentul lui Volodimir Zelenski: China ajută Rusia să dezvolte un sistem de sateliți care ar putea ghida atacuri în timp real
Acordul UE - China stârnește temeri că Bruxelles-ul va adopta o atitudine mai conciliantă față de Beijing: „Nu este sfârșitul poveștii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
Adevărul
Olguța Vasilescu, despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Putem să-l dăm jos peste șase luni”. Ce s-a...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
„Trebuie să spunem acest lucru mai răspicat”: mesajul ambasadorulului britanic despre românii din UK
Newsweek
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India