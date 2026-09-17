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Video Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu știa ce anunț urma să facă Nicușor Dan (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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Declaratie de presă susținută de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 17 septembrie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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După peste șase ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan a anunțat în după-amiaza zilei de astăzi, 17 septembrie, că-l propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. În tot acest timp, noul premier desemnat se afla la Strasbourg, unde participa la plenul Parlamentului European.

Pe parcursul zilei, au avut loc mai multe apeluri Strasbourg - București. Conform surselor Digi24, președintele PNL, Ilie Bolojan, l-a sunat pe Siegfried Mureșan pentru a-l pune la curent cu discuțiile de la Palatul Cotroceni.

În timpul consultărilor, președintele Nicușor Dan a părut destul de rece, iar sentimentul a fost că nu se întrevede o soluție la criza politică care durează deja de mai bine de patru luni.

În același timp, Siegfried Mureșan începea deja să fie întrebat de presă dacă este următoarea propunere de premier, motiv pentru care a început să pună întrebări la București. Conform surselor Digi24, acesta i-ar fi întrebat pe cei din partid, inclusiv pe Ilie Bolojan, însă nici măcar liderul liberalilor nu ar fi știut care este următoarea mișcare a președintelui Nicușor Dan.

După încheierea consultărilor, șeful statului l-a sunat pe Siegfried Mureșan să-l anunțe că a decis să-l propună pentru poziția de premier. În anunțul său, Nicușor Dan a precizat că europarlamentarul PNL i-a solicitat „un timp de gândire”, însă Mureșan a transmis la scurt timp pe rețelele sociale că acceptă propunerea.

Sursele Digi24 spun că cererea lui Mureșan a venit în contextul în care nici el și nici cei din PNL nu ar fi fost la curent cu decizia președintelui. Astfel, europarlamentarul PNL l-a sunat pe Ilie Bolojan, care i-a transmis că trebuie să-și asume propunerea, având în vedere că președintele a făcut nominalizarea.

Siegfried Mureșan va trebui să vorbească cu PNL, USR, dar și cu UDMR pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară, dacă ar fi să meargă până la capăt spre învestirea din Parlament.

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Editor : A.M.G.

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