Discuția privind deblocarea crizei politice dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a fost marcată de tensiuni, potrivit surselor Digi24. Șeful statului a părut deranjat de propunerea partidelor de Dreapta de a veni cu un nume de premier propriu, în contextul în care PNL a spus că este dispus să susțină PSD, dacă acesta va veni cu un premier.

Președintele a fost deranjat că partidele nu au venit la masa discuțiilor vineri cu un acord deja negociat și cu un premier comun. PSD a înaintat numele lui Sorin Grindeanu, iar PNL-USR-UDMR pe cel al lui Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu, potrivit surselor politice, le-ar fi spus liderilor că PSD este cel care ar trebui să dea premierul, pentru că este cel care a câștigat alegerile și are cel mai mare scor din Parlament. La această replică, cel care ar fi intervenit, potrivit informațiilor Digi24, este Kelemen Hunor, liderul UDMR precizând că nu există niciun partid în prezent, în Parlament, cu o majoritate de peste 50%, deci că există dreptul pentru fiecare partid să propună un premier, în contextul în care cele trei formațiuni principale de dreapta au propria variantă și își doresc un acord comun.

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Conform informațiilor obținute de Digi24, Ilie Bolojan a susținut propunerea venită de la USR, adică o rocadă guvernamentală, și a cerut ca PNL să aibă prima oară premierul, spunând că dreapta ar trebui să înceapă, până în aprilie, cum era acordul inițial. Iar Bolojan ar fi spus că PSD și AUR oricum au posibilitatea să dea guvernul jos prin moțiune de cenzură, așa cum au mai făcut-o. Șeful PNL ar fi spus că liberalii nu ar depune niciodată o moțiune de cenzură cu AUR, iar de aceea primii care să dețină funcția de premier ar trebui să fie din partea dreptei – premierul propus de cele trei formațiuni politice.

Președintele ar fi întrebat liderii politici dacă ar fi dispuși să revină la o coaliție restrânsă, propusă de UDMR, adică între PNL, PSD și UDMR, USR rămânând în opoziție, cum deja au stabilit în partid. La această propunere, Sorin Grindeanu a spus că ar trebui să discute mai întâi în partid, iar Ilie Bolojan a amintit că are o decizie deja luată în congres, în care au votat liberalii că nu vor mai face o coaliție cu PSD.

Concluzia a fost că președintele le-a cerut partidelor să negocieze în continuare și să vină cu un acord și un singur premier.

Potrivit surselor Digi24, discuțiile ar putea continua duminică între formațiunile politice, însă șansele pentru desemnarea unui premier în această săptămână scad de la o oră la alta.

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Editor : A.C.