Exclusiv Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului

Data publicării:
Presedintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Kelemen Hunor, în urma ședinței de trei ore, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele UDMR susține că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan. Interviul inegral va fi difuzat, astăzi, marți, la ora 22.00, la Digi24.

Coaliția de guvernare se află într-un impas, din care „sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție, care poate fi agreată de toată lumea”, a declarat, în cadrul unui interviu acordat Digi24, președintele UDMR, Kelemen Hunor. Afirmațiile sale vin în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției marți, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Discuțiile au avut loc în plin scandal privind reforma locală, dar și după ce premierul a amenințat în ședințele interne cu demisia. 

După două luni - două luni și jumătate, cât a trecut de la învestirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei premierului. Nimeni nu dorește așa ceva - și da, avem două săptămâni - asta am stabilit - până în 15 septembrie să venim cu o soluție aplicabilă și justă. 

Kelemen Hunor a oferit detalii despre modul în care au decurs discuțiile, de aproximativ trei ore, de la Cotroceni și care vor fi efectele acestei ședințe.

 Președintele a fost răbdător, ne-a ascultat pe toți și ne-a întrebat care este obiectivul, care este impactul și care este termenul până la care credem că se poate rezolva”, a arătat liderul UDMR.

 Mesajul (...) prin această consultare era clar: președintele vrea să meargă mai departe această Coalitie, pe care ne-am asumat-o, iar el dorește să se continue în formula actuală”, a concluzionat Kelemen Hunor.

