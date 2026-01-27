Live TV

Culisele ședinței PNL. Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu
Imediat după ședința Coaliției de luni, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au mers să discute cu liderii PNL, la Vila Lac. Primarul general s-a plâns de bugetul Capitalei, a pus pe masă chiar și scenariul insolvenței STB, și a cerut sprijinul partidului, chiar în fața lui Ilie Bolojan. Colegii săi i-au transmis că îl susțin, dar pentru bani trebuie să meargă la Guvern, moment în care premierul, care nu avusese nicio replică până atunci, a zâmbit. Pe lângă problemele financiare ale Capitalei, discuții au fost și despre bugetul general, dar și despre deficit. 

Potrivit surselor Digi24.ro, mare parte din timpul ședinței a fost ocupat de informarea lui Ciprian Ciucu privind situația financiară „dezastruoasă” în care se află Bucureștiul. Primarul general a ridicat mai multe probleme, inclusiv cea a STB și a sistemului de termoficare. 

Scenariu pe masă: insolvența STB

În privința sistemului de transport, edilul a subliniat că STB nu ar susține aproape nicio cheltuială în afară de cheltuielile de personal, deci cu plata salariilor. În rest, achizițiile, mentenanța și restul cheltuielilor ar fi susținute exclusiv de la bugetul Capitalei. A fost pus pe masă inclusiv scenariul insolvenței STB. Ciprian Ciucu a mai spus că își asumă măsuri nepopulare, precum creșterea tarifelor STB, dar că, la un moment dat, va avea nevoie să fie sprijinit cu resurse.

Acesta le-a transmis colegilor de partid că unul dintre scenariile acceptabile ar fi aplicarea referendumului din 2024: banii colectați din taxe și impozite la nivelul Bucureștiului să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București și nu stabilită separat pentru fiecare sector. Cu alte cuvinte, Primăria Generală să decidă cum vor fi distribuiți banii pentru proiectele de transport, investiții, dar și pentru alte cheltuieli ale sectoarelor. 

Surse liberale susțin, însă, că un astfel de scenariu ar fi greu de aplicat, având în vedere că nici primarii PNL de la sectoare nu ar fi de acord să primească mai puțini bani. 

La un moment dat, Alina Gorghiu și Gigel Știrbu i-au transmis lui Ciprian Ciucu că îl susțin, dar că nu la partid trebuie să ceară bani, ci ar trebui să meargă la Guvern. Deși era de față, Ilie Bolojan nu a comentat nimic, ci doar a zâmbit, spun surse. 

Edilul Capitalei i-a mai îndemnat pe colegii de partid să profite și să capitalizeze câștigul de la Primăria Generală ca fiind un câștig de etapă.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, premierul Ilie Bolojan a stat 45 de minute la ședința partidului și le-a transmis liberalilor ce s-a discutat la ședința Coaliției în privința măsurilor de relansare economică, a tăierilor din administrație și unde nu s-au înțeles.

Măsurile de relansare economică, negociate la Bruxelles

În primul rând, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va negocia săptămâna aceasta la Comisia Europeană măsurile de sprijin economic, pentru a vedea ce este suportabil pentru bugetul de stat și ce nu. Liberalii au dat un vot în unanimitate pentru continuarea negocierilor pe măsurile de relansare. 

Ulterior, se vor reuni din nou în Coaliție pentru a stabili varianta finală a proiectului, dar și cum vor fi aceste măsuri adoptate. 

S-a răzgândit Bolojan în privința asumării răspunderii?

Ilie Bolojan le-ar fi transmis liderilor PNL că ar vrea să își angajeze răspunderea doar pe tăierile din administrație, iar măsurile de relansare economică să fie adoptate prin Ordonanță de Urgență. Un scenariu pe care social-democrații nu l-ar accepta, având în vedere că își doresc ca cele două pachete să fie adoptate simultan. 

Premierul le-a mai transmis liberalilor că bugetul țării va fi gata nu mai devreme de sfârșitul lunii februarie, iar discuțiile vizează un deficit de 6,2 - 6,3%.

