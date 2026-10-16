Deputata USR Diana Stoica a declarat, vineri seară, la Digi24, că mesajul controversat „de ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?” a fost redirecționat din greșeală pe grupul Comisiei pentru Afaceri Europene, pe care îl prezidează.

„Am redirecționat din greșeală un mesaj, împreună cu alte mesaje care aveau legătură cu activitatea comisiei noastre de săptămâna viitoare. Și a fost pur și simplu o greșeală, un mesaj trimis din greșeală. Eu nu sunt o persoană care să aibă ceva cu viața privată a nimănui. Noi, ca partid, am luptat întotdeauna pentru libertățile și drepturile tuturor persoanelor. Știți foarte bine că susținem și parteneriatul civil de ani de zile și sper să-l avem în realitate, dar a fost pur și simplu o greșeală. O să fiu mai atentă pe viitor când mai redirecționez mesaje. Nu era scris de mine”, a spus Diana Stoica.

Un mesaj distribuit de către deputata USR, Diana Stoica, a stârnit o adevărată dezbatere pe rețelele sociale. Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a trimis pe grupul Comisiei, alături de mai multe documente, un mesaj considerat homofob: „Nu că vreau să spun, dar zic: de ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”.

Editor : Alexandru Costea