Live TV

Cum a ajuns naistul Nicolae Voiculeţ de la personaj negativ dat exemplu pentru promovarea dezinformării, la membru în conducerea ICR

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST - AUR - 8 NOI 2020
Eveniment cultural organizat de AUR, in cadrul unui protest fata de situatia actuala din tara, in Bucuresti, duminica, 8 noiembrie 2020. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Ascensiunea Platforma AUR şi suveranismul radical Escaladarea conspiraţionismului. Scandalul exploziei de la Rahova Războiul „identitar” cu administraţia locală „Lista Neagră” şi paradoxul ICR

Naistul Nicolae Voiculeţ a fost validat de plenul Senatului cu o majoritate covârşitoare de 101 voturi „pentru” Consiliul de Conducere al Institului Cultural Român. Numirea a fost susţinută de o majoritate parlamentară formată din PSD şi AUR, în cadrul unei reorganizări a conducerii ICR care a inclus alegerea Corinei Încrosnatu (PSD) ca preşedinte şi a Adrianei Gae (AUR) ca vicepreşedinte. În urmă cu mai puţin de o lună, Voiculeţ era prezentat ca exemplu negativ, de „naraţiune periculoasă”, la un eveniment susţinut sub patronajul preşedintelui Nicuşor Dan.

Nicolae Voiculeţ reprezintă astăzi unul dintre cele mai polarizante figuri din spaţiul public românesc. Artistul care a purtat sunetul naiului în faţa a zeci de lideri mondiali şi a fost decorat de statul român, inclusiv de preşedintele Klaus Iohannis, cu „Meritul cultural al României în grad de cavaler", a devenit, în ultimii ani, o figură centrală a mişcărilor extremiste. Tranziţia a fost marcată de un şir de conflicte administrative, acuzaţii de cenzură şi o ascensiune politică ce a culminat cu numirea sa în conducerea Institutului Cultural Român (ICR), scrie News.ro. 

Ascensiunea

Cariera lui Nicolae Voiculeţ este longevivă. Conform propriului CV, a început studiul naiului şi a urcat de scenă de la 5 ani. Absolvent al Liceului „George Enescu” şi recunoscut de mentorul său, Gheorghe Zamfir, drept continuator al tradiţiei româneşti, Voiculeţ a concertat în faţa a peste 65 de lideri de stat, regi şi personalităţi ecleziastice. În această etapă a carierei, Voiculeţ a fost un partener activ al instituţiilor statului, susţinând inclusiv concerte umanitare internaţionale (pentru victimele uraganului Katrina sau ale cutremurului din Japonia) şi proiecte de reintegrare socială, precum concertul „Muzica te vindecă” susţinut în 2016 la Penitenciarul Timişoara.

Platforma AUR şi suveranismul radical

Începând cu anul 2020, imaginea artistului s-a contopit cu retorica politică a partidului AUR. Voiculeţ a deschis lista AUR Prahova pentru Senat în 2020, însă candidatura a fost invalidată de BEJ deoarece lista nu conţinea nicio femeie. O nouă tentativă în 2024 a fost respinsă de Curtea de Apel Ploieşti.

Discursul său s-a radicalizat, adoptând teme precum „colonizarea” României de către „armate corporatiste” şi „securişti globalizaţi”. Voiculeţ a devenit un susţinător vocal al unor figuri controversate. În 2021, Voiculeţ a mers la vila lui Liviu  Dragnea din Bucureşti pentru a-i aduce un omagiu, asta după ce acesta din urmă a fost eliberat din închisoare. „Cel mai mare patriot al României, pe care toţi vor să-l omoare”, a spus Voiculeţ în timp ce era îmbrăţişat de Dragnea.

Câţiva ani mai târziu, Voiculeţ s-a declarat un susţinător „fanatic” al lui Călin Georgescu, afirmând că este „interzis de sistem” pentru această opţiune politică. 

„Pentru că spun adevărul fără frică şi demasc impostura prin care aţi ajuns la putere, m-aţi trecut pe liste negre. M-aţi exclus de la concerte interne şi internaţionale plătite din banii publici - adică din banii românilor”, a scris artistul într-o postare pe Facebook din ianuarie 2026. 

El acuză direct partidele politice că ar folosi finanţarea publică pentru a controla accesul artiştilor la evenimente oficiale, atât în ţară, cât şi peste hotare.

Escaladarea conspiraţionismului. Scandalul exploziei de la Rahova

Un moment critic în evoluţia discursului său a fost reprezentat de explozia din cartierul Rahova (octombrie 2025). Voiculeţ a lansat şi alimentat pe reţelele sociale o teorie a conspiraţiei conform căreia evenimentul ar fi fost un atentat premeditat vizând uciderea avocatei Vasilica Enache, implicată în dosarul Colectiv, pentru a o „reduce la tăcere”.

Deşi autorităţile au confirmat că explozia a fost un accident cauzat de acumulări de gaze, mesajele sale au devenit virale pe Facebook şi TikTok. Supravieţuitori ai tragediei Colectiv au reacţionat dur, numind ipotezele lui Voiculeţ „conspiraţii de toată jena” făcute de „băgători în seamă”.

Războiul „identitar” cu administraţia locală

Anul 2025 a marcat două mari rupturi cu autorităţile locale. Primăria Buşteni i-a cerut evacuarea unui apartament de protocol deţinut din 2006, invocând datorii la bugetul local şi necesitatea de a transforma spaţiul în locuinţă socială. Voiculeţ a denunţat o „răzbunare politică” şi un „protocol de epurare culturală”. În decembrie, Voiculeţ l-a atacat pe primarul Dominic Fritz, acuzându-l de „cenzurarea” colindelor pe versuri de Radu Gyr (poet legionar). Artistul a folosit o retorică naţionalistă dură, afirmând că „un neamţ va îngenunchea în faţa colindului românesc” şi a anunţat un protest fără aprobare pentru 19 decembrie 2025. Fritz a replicat definind acuzaţiile drept „fake news din bula extremisto-manipulativă”.

„Lista Neagră” şi paradoxul ICR

În mai 2026, imaginea lui Nicolae Voiculeţ era dată exemplu despre dezinformare într-un raport prezentat la Palatul Cotroceni sub patronajul lui Nicuşor Dan. Imaginea sa a fost proiectată ca exemplu de „naraţiune periculoasă”. Artistul a calificat evenimentul drept o „execuţie publică de tip bolşevic” şi un atac la siguranţa naţională.

În vara anului 2025, Nicolae Voiculeţ a organizat un eveniment în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Iniţial, ICR a promovat acest eveniment pe pagina sa oficială de Facebook şi pe site-ul instituţiei. Această asociere a stârnit rapid controverse, având în vedere profilul politic al artistului -  promotor al unui discurs extremist și membru al AUR.

Reacţia conducerii de atunci a ICR a fost una de delimitare totală.  Preşedintele ICR de la acea vreme, Liviu Jicman, a declarat: „Vom retrage imediat toate anunţurile. Nu suntem parteneri la eveniment”. Jicman a catalogat situaţia drept „regretabilă”, explicând că ICR a primit o solicitare de la Voiculeţ, dar a decis că nu poate fi partener.

La mai puţin de un an distanţă. Voiculeţ devine membru cu acte în regulă în conducerea ICR şi va decide asupra promovării României în străinătate. 

Numirea sa în conducerea ICR a generat reacţii virulente.  Nicolae Voiculeţ nu a răspuns solicitărilor News.ro de a preciza în ce anume va consta mandatul săul a şefia ICR şi ce anume va promova cu prioritate. 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
2
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
5
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Haos la protestul profesorilor: statui dărâmate şi tricouri arse
Digi Sport
Haos la protestul profesorilor: statui dărâmate şi tricouri arse
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și Fritz. Șeful statului insistă să aibă majoritate pentru noul Guvern
radu miruta
Radu Miruță, reacție în cazul acuzațiilor aduse generalului Vlad: „Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”
Senat 3
Senatul a votat noua conducere a Institutului Cultural Român. PSD și AUR și-au susținut reciproc candidații
Daniel Fenechiu.
PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR
Ciprian Ciucu.
Ciucu îi răspunde lui Băsescu pe Facebook: Nu mai există „Partidele Alianței”. Cu ce îi dă dreptate fostului președinte
Recomandările redacţiei
darius valcov inquam octav ganea
Darius Vâlcov iese din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea este...
Donald Trump.
Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare...
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026.
Negocieri privind noua lege a salarizării, la Ministerul Muncii...
Iaht al unui oligarh rus
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin...
Ultimele știri
Cât mai poate guvernul Bolojan să rămână în funcție: „Au mai fost lucruri comice în istoria recentă”, spune Augustin Zegrean
Oana Țoiu, la Paris: România trebuie să-și consolideze supravegherea şi apărarea antiaeriană
Vești de la Bruxelles pentru România: Comisia Europeană consideră eficiente măsurile privind deficitul bugetar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a murit, iar mireasa a fost rănită, într-un accident produs în noaptea nunții. Familia: „Totul s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
„Fundașul dreapta e ca și rezolvat!” Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB. Ce spune de...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
De ce nu a semnat Boateng cu FCSB! “A cerut sute de mii la semnătură! A picat definitiv”
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce poți face dacă fratele a moștenit casa părinților, iar tu nu ai primit nimic. În ce condiții poți contesta...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum a accelerat Celine Dion cercetările pentru o boală rară: "Nimeni nu știa despre ce afecțiune este vorba"
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...