Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că România a furnizat Ucrainei mai multe pachete de sprijin militar, de la muniţie şi finanţare pentru pregătirea piloţilor, până la un sistem de apărare Patriot. Oficialul a precizat că detaliile sunt informaţii clasificate, dar a menţionat că Bucureştiul va primi un alt sistem Patriot, aproape gratuit, printr-o donaţie comună a Statelor Unite, Norvegiei şi Germaniei, relatează News.ro.

Ministrul Apărării a afirmat marţi seară, la Antena 3, că România a dat Ucrainei de la gloanţe la sistemul Patriot, însă „detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate”.

„Vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica”, a menționat Ionuț Moșteanu.

„Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile dânşilor şi de disponibilităţile noastre, păstrând în acelaşi timp capacitatea operaţională a armatei române. Sunt aceste pachete de la gloanţe până la, ca să dau un exemplu, sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Acum, legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate şi vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat ministrul Apărării, marţi seară, la Antena 3.

În privinţa sistemului de apărare Patriot oferit Ucrainei, Moşteanu a precizat că România va primi un altul în loc, printr-o donaţie făcută de Statele Unite, Norvegia şi Germania.

„Am primit donaţie din partea aliaţilor, o sumă mai mare decât făcea sistemul (oferit Ucrainei – n.r.). Practic, o să primim acest sistem aproape gratis. Plătim o diferenţă foarte mică raportat la costul unui sistem Patriot. Deci noi am dat un sistem de-al nostru ucrainenilor şi aliaţii ne dau unul în schimb. Va fi plătit mai exact de către Statele Unite, Norvegia şi Germania”, a afirmat ministrul Apărării.

El a adăugat că „e un pic complicat” de precizat momentul în care noul sistem Patriot va ajunge în România, dar că acest lucru se va întâmpla „într-un viitor apropiat”.

Editor : Ș.A.