Viorica Dăncilă, după ce Manda a declarat că PSD nu mai susține proști în funcții publice: Nu a avut absolut nicio legătură cu mine

Fostul premier al României Viorica Dăncilă a declarat la ieșirea de la CEx că declarațiile europarlamentarului Claudiu Manda, potrivit căruia „PSD n-o să mai susțină proști în funcții publice” nu au avut-o ca țintă, potrivit speculațiilor. De asemenea, fostul președinte al PSD a mai adăugat că „Claudiu Manda nu putea să atace un guvern eficient”.

"S-a speculat foarte mult. Declarația lui Claudiu Manda, am vorbit și cu Lia Olguța Vasilescu și cu domnul președintele interimar Marcel Ciolacu, nu a avut absolut nicio legătură cu Viorica Dăncilă. Claudiu Manda nu putea să atace un guvern care, de fiecare dată am spus, nu pot să vorbesc de performanță, dar pot să vorbesc de eficiență. În momentul în care faci o afirmație și ești un om puternic ți-o asumi atunci când faci referire la o anumită persoană. Eu cred că trebuie să-l întrebați pe domnul Manda la cine s-a referit. Nu am vorbit cu domnul Manda, am vorbit cu domnul președinte Marcel Ciolacu și cu Lia Olguța Vasilescu", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul CEx.

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda le-a cerut social-democraților să nu mai susțină „proști în funcții publice”. S-a întâmplat la sedința PSD Buzău în care Marcel Ciolacu a fost reales președinte al filialei.

„Nu o să mai susținem proști în funcții publice ca să ne facă de râs pentru că munca noastră de multe ori ne-o aruncă la coș capacitatea de a vorbi a unora sau altora pe care din păcate i-am sprijinit. Toți acolo în CEx să ne asumăm greșelile, dar să nu le mai facem”, a spus Claudiu Manda.

Editor: I. I.