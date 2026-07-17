Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan: „Asta e frustrarea mea din ultimele două luni”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că „i-a tatonat” foarte des pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a reface dialogul dintre liderii PSD și PNL, însă fără rezultat. „Îmi pare rău că aceste conflicte pe mize foarte mici nu-i lasă pe oameni să vadă o imagine mai echilibrată, de ansamblu, despre societatea noastră”, a declarat preşedintele pentru observatornews.ro.

„Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta. Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. E o energie totuşi finită pe care noi, politicienii, o avem şi e util să o folosim în chestii serioase, să dăm o direcţie de dezvoltare pentru România, comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare economice, ori noi suntem prinşi într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta şi este numai despre cum reuşim să ne aşezăm la masă. Asta e, cumva, frustrarea mea din ultimele două luni, săptămâni, 70 de zile, cum le-aţi numărat dumneavoastră, că am pierdut toţi o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni”, a declarat Nicușor Dan.

Dan a precizat că, în acest an şi câteva luni, „nu am avut mari scandaluri de corupţie”.

„Cumva, partidele politice, aşa cum sunt ele, fiecare a încercat să răspundă exigenţelor. Nu spun că sunt nişte sfinţi, Doamne fereşte, nu spun că nu sunt zone în societate, companii, administraţie, care sunt protejate politic. Pe de altă parte, nu e aşa un dezastru cum pare că se subînţelege. Este o societate care este asemănătoare cu multe alte societăţi care sunt la acelaşi nivel de dezvoltare ca societatea noastră. Şi, tocmai de aceea îmi pare rău că aceste conflicte pe mize foarte mici nu-i lasă pe oameni să vadă o imagine mai echilibrată, de ansamblu, despre societatea noastră, care are o economie cât de cât, care, iată, a trecut nişte etape în accederea la OCDE, care e un club al economiilor solide”, a subliniat preşedintele.

„Mi-aş dori ca imaginea pe care o avem despre noi înşine, ca societate, să fie mai echilibrată şi prin raportare la ţările din jurul nostru, care nu au avut norocul să intre acum 20 de ani în Uniunea Europeană şi care sunt mult mai puţin dezvoltate. Şi putem vedea asta cu ochiul liber: cum sunt şoselele, spitalele”, a adăugat Dan.

Editor : A.P.