Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte

Președintele Nicuşor Dan dezvăluia în octombrie anul trecut, când era primar general al Capitalei, că în anul 2000 l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte PRM. Nicuşor Dan nu a participat miercuri și joi la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era prezent la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a făcut dezvăluirea în cadrul unui interviu, când a fost întrebat cum a votat în turul al doilea în anul 2000, când în finală au rămas Ion Iliescu și Corneliu vadim Tudor, amintește News.ro.

Întrebare: În finala Iliescu versus Vadim, aţi votat?

Nicuşor Dan: Da, mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC - Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu.

Întrebare: Pe Iliescu?

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Deci dvs l-aţi votat pe Ion Iliescu.

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Surprinzător!

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Aţi mai face şi astăzi la fel?

Nicuşor Dan: Cred că da.

Nicușor Dan s-a mai referit la Ion Iliescu şi într-un interviu acordat News.ro în aprilie 2025, din poziţia de candidat la Preşedinţie, când, întrebat ce ar împrumuta de la foştii preşedinţi, inclusiv de la acesta, a replicat: „Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”.

Alegerile din 2000, moment critic

La alegerile prezidenţiale din anul 2000, s-au calificat în finală Ion Iliescu, din partea PSD, şi Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, în condiţiile în care voturile dreptei s-au divizat între Teodor Stolojan (candidatul PNL) şi Mugur Isărescu, susţinut la acea vreme de CDR, alianţă care gravita în jurul PNŢCD, partid care avea să rateze intrarea în Parlament în acel an.

Emil Constantinescu, preşedintele ales în 1996 din partea CDR, refuzase să candideze pentru al doilea mandat, în condiţiile în care cota sa de popularitate se prăbuşise în cei patru ani la Cotroceni.

În acel context, în care Vadim Tudor ameninţa cu execuţii pe stadioane, mai multe personalităţi publice care în primii 10 ani după Revoluţie se poziţionaseră vocal împotriva lui Ion Iliescu au îndemnat totuşi la vot pentru candidatul PSD, sub sloganul „răul cel mai mic”.

La acea dată, Nicuşor Dan revenise de la Paris, unde obţinuse doctoratul la Sorbona, şi era cercetător la Institutul de Matematică din Bucureşti.

A lipsit de la funeraliile lui Iliescu

Ajuns preşedinte al României, Nicuşor Dan a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, deși a fost prezent la Palatul Cotroceni atât miercuri, cât şi joi. Cu toate acestea, el nu a coborât la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii.

Totuşi, Nicuşor Dan a transmis un scurt mesaj prin intermediul Administraţiei Prezidenţiale, după anunţul decesului.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele.

Editor : B.P.