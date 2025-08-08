Live TV

Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte

Data publicării:
nicusor dan ion iliescu
Foto: Profimedia Images
Din articol
Alegerile din 2000, moment critic A lipsit de la funeraliile lui Iliescu

Președintele Nicuşor Dan dezvăluia în octombrie anul trecut, când era primar general al Capitalei, că în anul 2000 l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte PRM. Nicuşor Dan nu a participat miercuri și joi la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era prezent la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a făcut dezvăluirea în cadrul unui interviu, când a fost întrebat cum a votat în turul al doilea în anul 2000, când în finală au rămas Ion Iliescu și Corneliu vadim Tudor, amintește News.ro.

Întrebare: În finala Iliescu versus Vadim, aţi votat?

Nicuşor Dan: Da, mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC - Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu.

Întrebare: Pe Iliescu?

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Deci dvs l-aţi votat pe Ion Iliescu.

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Surprinzător!

Nicuşor Dan: Da.

Întrebare: Aţi mai face şi astăzi la fel?

Nicuşor Dan: Cred că da.

Nicușor Dan s-a mai referit la Ion Iliescu şi într-un interviu acordat News.ro în aprilie 2025, din poziţia de candidat la Preşedinţie, când, întrebat ce ar împrumuta de la foştii preşedinţi, inclusiv de la acesta, a replicat: „Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”.

Alegerile din 2000, moment critic

La alegerile prezidenţiale din anul 2000, s-au calificat în finală Ion Iliescu, din partea PSD, şi Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, în condiţiile în care voturile dreptei s-au divizat între Teodor Stolojan (candidatul PNL) şi Mugur Isărescu, susţinut la acea vreme de CDR, alianţă care gravita în jurul PNŢCD, partid care avea să rateze intrarea în Parlament în acel an.

Emil Constantinescu, preşedintele ales în 1996 din partea CDR, refuzase să candideze pentru al doilea mandat, în condiţiile în care cota sa de popularitate se prăbuşise în cei patru ani la Cotroceni.

În acel context, în care Vadim Tudor ameninţa cu execuţii pe stadioane, mai multe personalităţi publice care în primii 10 ani după Revoluţie se poziţionaseră vocal împotriva lui Ion Iliescu au îndemnat totuşi la vot pentru candidatul PSD, sub sloganul „răul cel mai mic”.

La acea dată, Nicuşor Dan revenise de la Paris, unde obţinuse doctoratul la Sorbona, şi era cercetător la Institutul de Matematică din Bucureşti.

A lipsit de la funeraliile lui Iliescu

Ajuns preşedinte al României, Nicuşor Dan a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, deși a fost prezent la Palatul Cotroceni atât miercuri, cât şi joi. Cu toate acestea, el nu a coborât la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii.

Totuşi, Nicuşor Dan a transmis un scurt mesaj prin intermediul Administraţiei Prezidenţiale, după anunţul decesului.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
ID315042_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu național pentru Iliescu. Jandarmeria spune că manifestația e ilegală
hu jintao si ion iliescu
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt transportați pe un afet de tun. Cine a instituit această tradiție
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Trebuiau să-l cinstească”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Kelly Clarkson, devastată de moartea fostului soț, deși au avut un divorț cu probleme: „L-am protejat de...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”