Exclusiv Cum a reușit Guvernul să convingă CE să accepte un deficit de 8,4% în 2025. Ilie Bolojan: Asta aduce încredere şi predictibilitate

Data actualizării: Data publicării:
G1cd353XkAAZTJq
Ilie Bolojan, la discuțiile cu Valdis Dombrovskis Foto: X.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, întrebat cum a convins Comisia Europeană să accepte o țintă de deficit de 8,4% în 2025 pentru România, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, iar „odată ce ţi-ai asumat că faci nişte lucruri, să le şi faci”. Aceasta aduce încredere şi predictibilitate, mai precizează șeful Executivului.

„Unul din lucrurile importante în relaţiile cu partenerii, partenerii înseamnă creditorii noştri, înseamnă companiile de rating, înseamnă Comisia Europeană, investitorii în România, cetăţenii din România este să încerci să fii credibil şi să le spui oamenilor adevărul, iar dacă poţi să faci anumite lucruri, să ţi le asumi, dar să şi le şi faci, iar dacă nu le poţi face, nu poţi atinge anumite obiective, e mult mai corect să explici de ce nu poţi atinge aceste obiective. Vă rog să vă gândiţi că, în condiţiile în care acest Guvern este de trei luni de zile, orice măsuri ai lua, nu ai cum să ai efecte pentru tot anul. Pentru că noi am luat măsuri care se aplică doar pe ultimele patru luni ale anului, unele dintre ele se aplică de la 1 ianuarie anul viitor, deci efectele pe aceste luni erau practic reduse sub 1% din Produsul Intern Brut”, a afirmat Ilie Bolojan. 

El a precizat că a trebuit să explice Comisiei Europene care sunt realităţile bugetare. 

„A trebuit să explicăm cât se poate de clar Comisiei care sunt realităţile bugetare şi, evident, pe baza unui plan pe care îl avem să respectăm ţintele pe care ni le stabilim, ci pentru că asta este un indicator de încredere pentru ţara noastră, atât în faţa cetăţenilor, dar şi în faţă a partenerilor noştri. Orice fel de grad de încredere mai ridicat, înseamnă credite pe care le luăm cu dobânzi mai scăzute, înseamnă o apetenţă mai mare pentru a investi în România, pentru că oamenii ştiu pe ce se bazează dacă li se spune că se va întâmpla un anumit lucru sau că va fi o anumită predictibilitate. Ştiu că se vor respecta acele lucruri şi asta nu se face de pe zi pe alta”, a transmis premierul. 

Ilie Bolojan a mai spus că nu există discuții în guvern discuții despre alte majorări de taxe din 2026. 

„Nu avem în momentul de faţă nici în negocierile cu Comisia, nici în discuţiile din interiorul Guvernului sau coaliţiei astfel de propuneri. Nu creşterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile. Măsurile de până acum au nişte efecte şi în 2026 atunci se vor vedea efectele. Efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din Produsul Intern Brut, de aceea ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă care să se apropie cât mai mult de 6%, deci 8,4 minus 2% aproximativ, deci sub 6,5%, în aşa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile în aşa fel încât să avem spaţii bugetare pentru a susţine proiecte de investiţii pentru ca să creăm condiţii ca ţara noastră să se dezvolte în anul următor”, a afirmat Ilie Bolojan. 

