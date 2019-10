Cum a reușit PSD să ”fure” încă un vot al Opoziției la moțiunea de cenzură. De ce s-a răzgândit deputatul Bota

Liderii PSD au anunțat, marți, triumfal, că au mai pescuit un vot din rândurile Opoziției la moțiunea de cenzură. Asta după ce de dimineață au blocat validarea unui nou mandat de deputat pentru PMP pe postul vacantat de un pesedist, astfel încât majoritatea necesară adoptării moțiunii de cenzură să rămână 233, dar Opoziția să aibă un vot mai puțin. La câteva minute după această victorie, PSD a scurs la presă o fotografie în care apare în fața Guvernului, alături de președintele PSD Maramureș, deputatul de Maramureș Sorin Bota, semnatar al moțiunii de cenzură, care promisese că trece la partidul lui Ponta și votează pentru demiterea Vioricăi Dăncilă. Acum s-a răzgândit.

Gabriel Zetea a declarat pentru Digi24.ro că fotografia este ”privată” și ”nu înțelege cum a ajuns la presă”, dar a ținut să precizeze că Sorin Bota a semnat moțiunea de cenzură doar pentru că a vrut doar să tragă un semnal de alarmă, dar că ”este și va rămâne membru PSD”

Digi24.ro l-a contactat pe deputatul de Maramureș Sorin Bota pentru a afla dacă mai votează sau nu moțiunea de cenzură.

Digi24.ro: Domnule deputat, a apărut în presă o fotografie cu dumneavoastră în fața Guvernului, vă retrageți semnătura de pe moțiunea de cenzură?

Sorin Bota: Nu îmi retrag semnătura că nu am cum să mi-o retrag.

Digi24.ro: Vă prezentați joi la ședință și votați?

Sorin Bota: Asta o să văd joi.

Digi24.ro: Am înțeles de la domnul Zetea că dumneavostră ați vrut să doar să trageți un semnal de alarmă legat de activitatea conducerii PSD. Mai susțineți moțiunea de cenzură?

Sorin Bota: Susțin proiecte politice și vreau să văd ce proiecte politice există în urma acestei moțiuni. Deocamdată proiectul este jos guvernul

Digi24.ro: Și mai susțineți ideea ”jos guvernul”?

Sorin Bota: Exact cum susțin și faptul că PSD nu este pe drumul corect și lucrurile nu sunt corespunzătoare în interior.

Digi24.ro: Mai susțineți moțiunea de cenzură?

Sorin Bota: Nu am cum să îmi retrag semnătura.

Digi24.ro: Semnătura, ok, dar votul?

Sorin Bota: Votul, o să văd joi.

Digi24.ro: Există o discuție prin PSD că v-au promis șefia ASF. Este adevărat?

Sorin Bota: Deci, promisiuni și discuții pot să fie ... atâta timp cât ASF-ul astăzi nu este disponibil... Eu am mai fost, am mai candidat, am ieșit, am renunțat, tot pe o chestiune de solidaritate internă de partid. Pentru mine nu contează atât de mult funcțiile, contează ce se face, din punct de vedere politic, ca om politic în țară, într-o instituție, într-un minister.

Digi24.ro: Pare că v-ați răzgândit. Opoziția se poate baza pe votul dumneavoastră în continuare?

Sorin Bota: Depinde cine e în Opoziție, azi sau de joi încolo.

Digi24.ro: Adică așteptați până în ultima clipă să vedeți unde înclină balanța?

Sorin Bota: Nu, aștept să văd dacă există un proiect politic în urma acestei moțiuni. Deocamdată nu am înțeles care este proiectul politic care se propune pentru România, un guvern care să nu lucreze care să nu poată lucra, un guvern care să lucreze, care să poată lucra.

Digi24.ro: Presupun că la discuțiile pe care le-ați avut cu liderii opoziției ați aflat aceste lucruri.

Sorin Bota: Discuțiile astea le fac liderii de partide. Nu sunt lider de partid ca să vă spun ce proiecte se pun pe masă. Eu aștept să văd când pun un proiect pe masă.

Digi24.ro: Atunci, noi când prezentăm parlamentarii care sunt de o parte și parlamentarii care sunt de partea cealaltă pe dumneavoastră unde vă punem?

Sorin Bota: La parlamentari care au semnat moțiunea.

Digi24.ro: Și dacă socotim, teoretic, cine ar vota joi, pe dumneavoastră unde vă punem?

Sorin Bota: Dumneavostră puteți specula. Eu nu pot specula la vot.