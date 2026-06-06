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Video Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse

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Eugen Tomac, pe 4 iunie la Cotroceni, când a fost desemnat premier de Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /George Călin

Începe să se contureze lista miniștrilor care ar putea face parte dintr-un viitor Cabinet condus de premierul desemnat Eugen Tomac, potrivit informațiilor pe surse ale Digi24, mai multe nume fiind vehiculate pentru portofoliile-cheie din Guvern.

Pentru Ministerul de Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, în timp ce la Apărare ar putea ajunge Mihnea Motoc. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

La Ministerul Sănătății este vehiculată Cătălina Poiană, președintă a Colegiului Medicilor din România.

O parte dintre numele apropiate de președintele Nicușor Dan ar putea intra în Executivul Tomac: Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie la Educație și Radu Burnete la Economie, acesta din urmă fiind luat în calcul și pentru funcția de vicepremier.

Citește și: Tomac vrea un „dialog sincer” cu „forțele prooccidentale” din Parlament pentru învestirea guvernului

Pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior, potrivit surselor Digi24.

Tot pe listă, pentru Justiție apare Cosmin Alexandru Soare-Filatov, iar pentru Ministerul Muncii este vehiculată Lavinia Niculescu, din conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

Cel mai recent nume apărut în aceste discuții este Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Fost director al Electrica și Transelectrica, aceasta a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloș.

Pe 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 4 iunie 2026 pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în temeiul articolului 85 din Constituție. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

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În termen de 10 zile, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului lista viitorului Guvern și programul de guvernare, conform articolului 103, alineatul 2, pentru dezbatere și votul de învestire în Legislativ.

Eugen Tomac este europarlamentar și actual consilier prezidențial. 

A doua zi, Nicușor Dan a explicat de ce l-a ales pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, deși acesta este liderul unui partid care nu a intrat în Parlament. Șeful statului a spus că a preferat o persoană care „a avut de-a face cu politicieni” decât un tehnocrat.

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Editor : Ana Petrescu

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