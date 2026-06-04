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Cum ar putea arăta noul Guvern: consilieri ai lui Nicușor Dan, luați în calcul pentru ministere. Numele vehiculate (surse)

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ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Odată cu desemnarea noului premier, va începe și împărțirea portofoliilor din viitorul Guvern. Potrivit informațiilor Digi24.ro, președintele ia în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în Executiv, inclusiv la Educație și Dezvoltare. În același timp, doi miniștri din Cabinetul Bolojan ar putea să-și păstreze funcțiile. Negocierile sunt, însă, în desfășurare, iar lucrurile se pot schimba.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, președintele Nicușor Dan ia în calcul să trimită în noul Guvern cel puțin doi consilieri de la Cotroceni. Este vorba despre Valentin Sorin Costreie, care să preia ministerul Educației, și despre Bogdan Florin Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării.

Costreie este, din 17 noiembrie 2025, consilier prezidențial pentru educație şi cercetare. A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, și fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, potrivit descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Bogdan Florin Cristea este consilier de stat  în cadrul Departamentului Administrație, Politici Publice și Societate Civilă de la Cotroceni. În ultimii ani, acesta a condus servicii și direcții din domeniul urbanismului și al achizițiilor din cadrul Primăriei Municipiului București (PMB).

Alte nume vehiculate sunt:

  • Luca Niculescu (secretar de stat în MAE și coordonator pentru aderarea la OCDE) - ministerul de Externe;
  • Mihnea Motoc (diplomat, fost ministru al Apărării în Guvernul Cioloș) - ministerul Apărării Naționale;

Portofoliul de la Finanțe este, de asemenea, negociat intens, fiind unul dintre cele mai importante ministere. Luat în calcul a fost inclusiv actualul ministru, liberalul Alexandru Nazare, care să își continue mandatul. Totuși, liberalii ar fi nemulțumiți de o astfel de mișcare, având în vedere că au transmis în repetate rânduri că nu sunt de acord cu un Guvern tehnocrat, și amenință să îl dea afară din partid, au declarat surse pentru Digi24.ro. Un alt nume vehiculat este Bogdan Drăgoi, fost ministru de Finanțe în Guvernul Ungureanu (2012) și fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu.

Și actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost luat în calcul pentru un portofoliu în viitorul Guvern, fie la MIPE, fie la Ministerul Muncii, pe care îl conduce interimar și în prezent.

Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier astăzi, de la ora 18:00. Favorit în acest moment este Eugen Tomac. 

Editor : A.G.

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