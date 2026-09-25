Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide ar aduna peste o treime dintre voturi (sondaj)

AUR conduce în preferințele românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, formațiunea fiind preferată de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune de vot, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în perioada 12-22 septembrie. PSD este la 23%, PNL la 16%, iar USR la 8%, în timp ce o parte dintre cei chestionați declară că sunt nehotărâți sau că nu ar participa la vot.

AUR este indicat de 36% dintre românii care și-au exprimat o opțiune de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în luna septembrie.

PSD este creditat cu 23% din intențiile de vot, PNL cu 16%, iar USR cu 8%.

În cazul celorlalte formațiuni, UDMR este indicat de 5% dintre respondenți, SOS România de 3%, SENS și POT de câte 2%, iar REPER și PMP de câte 1%. Alte formațiuni însumează 3%.

Datele sunt raportate la totalul persoanelor care și-au exprimat o opțiune de vot.

Sursa: Sondaj Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

La nivelul întregului eșantion, 20% dintre cei chestionați spun că nu știu cu cine ar vota sau sunt nehotărâți, 15% declară că nu ar merge la vot, iar 3% nu răspund.

Potrivit cercetării, intenția de vot pentru alegerile parlamentare se distribuie astfel:

AUR - 36%

PSD - 23%

PNL - 16%

USR - 8%

UDMR - 5%

SOS România - 3%

SENS - 2%

POT - 2%

REPER - 1%

PMP - 1%

Alt partid - 3%

Sondajul a fost realizat telefonic, prin metoda CATI, în perioada 12-22 septembrie, pe un eșantion de 1.020 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eșantionul este reprezentativ la nivel național și a fost ponderat în funcție de gen, vârstă, mediul de rezidență și nivelul de educație.

Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Câți români ar merge la vot

Un alt indicator măsurat în sondaj este disponibilitatea de a participa la alegeri. În cazul cercetării Avangarde, întrebarea privind intenția de vot este însoțită de un procent de 15% dintre respondenți care declară că nu ar vota și de 20% care spun că nu știu sau sunt nehotărâți.

Aceste procente sunt importante în interpretarea datelor, deoarece intenția de vot pentru partide este calculată separat, din rândul celor care au exprimat o opțiune.

Cum este percepută direcția în care merge România

Sondajul arată și o evaluare predominant negativă a direcției țării. 88% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 8% spun că direcția este bună. 4% nu au răspuns sau nu știu.

Sursa: Sondaj Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

Față de luna iulie, ponderea celor care consideră că direcția este greșită a crescut cu 5 puncte procentuale, în timp ce procentul celor care văd o direcție bună a scăzut cu 6 puncte.

Cum este evaluat Ilie Bolojan

Întrebați dacă Ilie Bolojan este un lider politic mai degrabă bun sau mai degrabă rău pentru România, 18% dintre respondenți au răspuns „mai degrabă bun”, iar 76% „mai degrabă rău”. 6% nu au știut sau nu au răspuns.

Sursa: Sondaj Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

În ceea ce privește reformele guvernamentale, 15% dintre participanții la sondaj spun că premierul Ilie Bolojan a făcut reforme în România. 62% răspund negativ, iar 23% nu știu sau nu răspund.

49% dintre cei chestionați consideră că toți politicienii sunt vinovați pentru situația politică actuală.

Sursa: Sondaj Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

21% indică Bolojan și PNL, 11% PSD, 8% pe Nicușor Dan, 3% AUR și 3% USR. 5% nu știu sau nu răspund.

Principalele temeri pentru perioada următoare

Cercetarea Avangarde a măsurat și principalele îngrijorări ale populației pentru perioada următoare. Potrivit rezultatelor, cea mai mare temere indicată în sondaj ajunge la 31%, urmată de alte variante de răspuns cu 20%, 18% și 11%.

Sursa: Sondaj Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde

Alte răspunsuri însumează procente mai mici.

Un sondaj INSCOP publicat pe 10 septembrie indică alte procente

Un sondaj publicat pe 10 septembrie de INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 septembrie pe un eșantion de 1.100 de persoane, măsoară de asemenea intenția de vot pentru alegerile parlamentare. În acel sondaj, procentele au fost calculate dintre respondenții care au indicat un partid din listă, categorie care a reprezentat 70,6% din totalul eșantionului.

Potrivit datelor INSCOP, AUR a fost indicat de 39,7%, PSD de 18,7%, PNL de 16,3%, iar USR de 9%. UDMR a avut 5,5%, SENS 4,1%, iar SOS România 2,7%. POT a fost la 2,7%, independenții la 1%, iar alte formațiuni la 0,2%.

Cele două cercetări au fost realizate în perioade diferite din septembrie și pe eșantioane diferite. În sondajul Avangarde, AUR este la 36%, PSD la 23%, PNL la 16% și USR la 8%, în timp ce în cercetarea INSCOP procentele sunt 39,7%, 18,7%, 16,3% și 9%. Prin urmare, cele două măsurători indică niveluri diferite ale intenției de vot, chiar dacă ordinea primelor formațiuni este aceeași.

Sondajul INSCOP a fost realizat prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României, cu o eroare maximă admisă de aproximativ ±3% la un nivel de încredere de 95%.

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Editor : C.A.