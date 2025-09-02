Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, la Digi24, analiza Guvernului privind numărul de posturi din administrația locală care trebuie reduse la nivelul fiecărui județ, vorbind despre județul Galați, unul dintre cele mai afectate, și județul Bihor, unul dintre cele mai scăzute procente de reduceri din totalul de 10% la nivel național. El i-a îndemnat, totodată, pe primari „să se uite dacă sunt greșeli sau nu și după să facă o analiză comparativă, adică de ce în unele comune identice, cu același număr de populație, oamenii nu trebuie să facă reduceri, cum s-au organizat ei”. „Și nu e nicio rușine să vezi ce au făcut alții mai bine decât tine, să te inspiri și să corectezi lucrurile”, mai afirmă Bolojan.

„E o hartă cu toate județele din țară unde e făcută o simulare pentru o reduere de personal în administrația locală, de 10% în total. Cifrele din fiecare județ înseamnă efectul reducerii în județul respectiv, după ce stabilești numărul maxim de angajați pe fiecare localitate, în funcție de numărul de locuitori. Se referă la posturile ocupate.

Se văd diferențe de la un județ la altul. Acolo unde procentele sunt de 15, 16%, 13%, 12% samd, evident există probabil mai mult de jumătate din localități care au personal supradimensionat”, afirmă Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit despre exemplul județului Galați, unde reducerea de personal este de 17%, una dintre cel mai mari din țară. În acest caz sunt 3.851 de posturi aprobate, din care 3.036 sunt ocupate.

„În ipoteza de reducere, s-a reducerea de 10%, ceea ce înseamnă că după ar rămâne 2.521, însemnând 522, un procent de 17%. Ar însemna că din numărul total de localități care tin de acest județ, 9 din 10 ar trebui să facă aceste reduceri. Trebuie verificate datele încă o dată. E un prilej pentru colegii, toți primarii din Galati să se uite dacă sunt greșeli sau nu și după să facă o analiză comparativă, adică de ce în unele comune identice, cu același număr de populație, oamenii nu trebuie să facă reduceri, cum s-au organizat ei. Și nu e nicio rușine să vezi ce au făcut alții mai bine decât tine, să te inspiri și să corectezi lucrurile”, a explicat Ilie Bolojan.

„Cei pe care îi vedeam că sunt eficienți, primeau un bonus de finanțare de la Consiliul Județean”

El a precizat că cifrele raportate din județul Bihor sunt corecte, anume o reducere necesară de doar 53 de posturi ocupate.

„Pare un fel de argument pro domo, că am fost 12 ani primar în Oradea, 4 ani președinte de Consiliu Județean. Una din prioritățile mele au fost întotdeauna să reduc cheltuielile. Știam că mai mulți bani de la cetățeni nu pot încasa decât cei pe care îi am și dacă vreau să am mai mulți bani de investiții, nu trebuie să îi toc pe cheltuieli de funcționare și personal.

Atât la Primăria Oradea, unde am făcut o reducere de 30%, cât și la Consiliul Județean, unde aparatul la aparatul propriu s-a făcut o reducere de 50%, a fost una din primele acțiuni. Anual acele milioane de euro economisite s-au dus din cheltuielile de personal în atragerea fondurilor europene, având bani de cofinanțare, în proiecte de investiții care au schimbat fața unor străzi, a centrului, care au dus rețele de apă, de canalizare, au construit poduri samd. Asta nu se vede de pe o zi pe alta, pentru că aceste economii par mici la un moment dat.

Acestea fiind măsurile luate ani de zile au facut ca la o astfel de ipoteză de reducere să fim în situația în care puține localități ar trebui să facă reduceri de personal. În cei 4 ani în care am fost președinte, în fiecare an, când se facea bugetul, aveam ședință de analiză cu toți primarii din județ si el făceam analize în care le arătam cheltuieli de personal pe cap de locuitor. Însemna cât îl costă pe cetățean serviciile pe care le oferă primăria din localitatea respectivă pentru el. În unii serviciile erau foarte scumpe, deși erau identice ca și la ceilalți, în altele erau destul de ieftine. Cei pe care îi vedeam că sunt eficienți, că își încasează impozitele, că au un grad de colectare foarte bun, că nu au cheltuieli mare pe cap de locuitor, primeau un bonus de finanțare de la Consiliul Județean. Nu era o sumă mare. Cei care nu făceau asta, aveau o penalizare de cofinanțare, că nu e normal ca puținii bani pe care îi avem, că sunt la nivelul consiliilor județene, că sunt la nivelul întregii țării, în loc să meargă în dezvoltare, plătim oameni a căror activitate nu se justifică”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

