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Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu

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Intalnirea prim-ministrului desemnat, Luca Niculescu, cu reprezentantii Uniunii Salvati Romania, in Bucuresti, 12 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
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Guvernul propus de Luca Niculescu prinde contur, după ce reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) au decis să intre cu miniștri. Astfel, Cabinetul condus de Luca Niculescu va avea unsprezece miniștri social-democrați și alți cinci miniștri independenți. Premierul desemnat este așteptat joi să depună lista miniștrilor propuși și programul de guvernare, în așa fel încât să înceapă procedura parlamentară pentru învestirea Guvernului.

După cum a anunțat și Sorin Grindeanu la finalul ședinței PSD de miercuri seară, PSD va avea unsprezece ministere, astfel:

  • Ministerul de Interne - Marian Neacșu (va fi și unicul vicepremier);
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Florin Barbu;
  • Ministerul Sănătății - Alexandru Rogobete;
  • Ministerul Muncii - Florin Manole;
  • Ministerul Economiei - Daniel Zamfir;
  • Ministerul Justiției - Radu Marinescu;
  • Ministerul Dezvoltării - Alexandru Stoica;
  • Ministerul Transporturilor - Ștefan Ovidiu Popa;
  • Ministerul Mediului - Natalia Intotero;
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu;
  • Ministerul Apărării - Radu Ștefan Oprea;

În ceea ce privește miniștrii care vor intra în Cabinetul Niculescu în calitate de independenți, situația arată în felul următor:

  • Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe;
  • Ministerul Energiei - Dumitru Chisăliță;
  • Ministerul Educației - Sorin Costreie, consilier prezidențial;
  • Ministerul Culturii - Ioana Ciocan;
  • Ministerul Afacerilor Externe - Dănuț Neculaescu, reprezentantul permanent al României la NATO; 

După depunerea listei și a programului de guvernare, conducerea Parlamentului va stabili calendarul privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și, mai apoi, ședința reunită pentru vot.

Potrivit informațiilor Digi24, audierile miniștrilor ar urma să aibă loc lunea viitoare, pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu, marți, 20 octombrie, să aibă loc votul de învestitură.

Editor : M.G.

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