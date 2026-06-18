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Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue „lucrurile bune”. Nici urmă de măsurile impuse de PSD lui Tomac

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Vestea scandalul azilelor groazei
Adrian Veștea. Foto Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Liniile roșii expuse anterior de PSD nu se mai regăsesc

În căutarea unei majorități parlamentare, echipa lui Adrian Veștea a realizat și un prim draft al programului de guvernare. În linii mari, acesta continuă programul propus de Guvernul Bolojan, dar promite să elimine si blocajele acolo unde măsurile nu au dat roade. Programul nu cuprine, însă, măsurile fiscale pe care PSD la ceruse anterior Guvernului Tomac - renunțarea la austeritate, scăderi de TVA, creșterea salariului minim și modificări în privința CASS.

Spre deosebire de programul de guvernare anterior, care menționa expres partidele  care susțin Executivul, programul redactat acum vorbește, general, despre „forțe politice”, fără să le numească. (programul de guvernare poate fi consultat AICI)

„Guvernul şi forţele politice care îl susţin îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României", se arată în Preambulul documentului, potrivit News.ro. 

Cabinetul Veștea pleacă de la aceiași trei piloni din programul de guvernare propuși de Guvernul Bolojan: ordine în finanțele publice, buna guvernare și respect pentru cetățeni. Promite să continue ce s-a început, dar să evalueze măsurile care nu au funcționat.

„Acolo unde rezultatele au confirmat aşteptările, vom accelera ritmul de implementare. Unde birocraţia sau neclarităţile legislative au încetinit procesele, am identificat măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor şi pentru asigurarea unei implementări mai eficiente. Programul de guvernare este adaptat la realităţile economice actuale şi la nevoile reale din teritoriu. Vom elimina blocajele identificate în etapa anterioară şi vom direcţiona resursele exact acolo unde impactul de multiplicare economică este maxim, garantând finalizarea proiectelor majore de infrastructură, sănătate şi educaţie", se mai arată în document.

Premierul desemnat promite că viitorul Executiv își va concentra atenția pe implementarea programului SAFE, aderarea României la OCDE, dar și atragerea banilor rămași din PNRR și pe care țara noastră riscă să îi piardă până la finalul lunii august.

Liniile roșii expuse anterior de PSD nu se mai regăsesc

În timpul negocierilor privind susținerea Guvernului propus de Eugen Tomac, social-democrații i-au pus acestuia o serie de condiții în schimbul sprijinului. Mai exact, să cuprindă în programul de guvernare:

  • a. Scăderea TVA la alimente și la medicamente;
  • b. extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate;
  • c. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie;
  • d. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026;
  • e. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii;
  • f. Eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități;

Măsurile nu se regăsesc, de această dată, și în programul de guvernare propus de Veștea. Totuși, negocieri se poartă în continuare, iar draftul redactat până în acest moment poate suferi modificări. 

Editor : A.G.

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