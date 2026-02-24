Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală

Guvernul a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, prin care se reduce aparatul bugetar cu 6.409 posturi. „Pachetul asigură mai multă descentralizare și dezvoltare mai rapidă pentru comunitățile locale, conduce la un stat mai suplu și la servicii publice mai bune oferite cetățenilor”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„Prin acest pachet de măsuri, am creat condițiile necesare pentru descentralizare și am eliminat obstacolele birocratice din calea acestui proces. Astfel, descentralizarea poate fi realizată mai rapid – până acum, un astfel de proces dura cel puțin patru ani”, a subliniat Cseke Attila.

Ministrul a adăugat că autoritățile locale vor putea decide asupra unor aspecte importante pentru comunitate. De exemplu, pot decide relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.

Dezvoltarea comunităților locale

Cseke Attila a evidențiat că noile reglementări sprijină dezvoltarea comunităților locale întrucât autoritățile locale vor putea accesa mai ușor fonduri pentru proiecte. Dacă, până acum, era necesară aprobarea autorităților centrale, de acum înainte primăriile se vor adresa doar prefecturii din județ pentru a obține atestarea domeniului public.

Conform legislației în vigoare, imobilele aflate în proprietatea statului nu pot fi închiriate gratuit. Această prevedere legală naște situații ciudate, de exemplu, dacă o primărie construiește o clădire cu scopul de a găzdui poliția, aceasta putea fi închiriată doar instituției respective. Noul pachet creează posibilitatea simplificării acestei proceduri.

Autoritățile locale vor putea solicita preluarea imobilelor abandonate, fără proprietar, iar transferul unor imobile din proprietatea statului în proprietatea unităților administrativ-teritoriale va fi simplificat inclusiv în cazul celor neînscrise în cartea funciară, cu condiția ca acestea să fie înscrise în cartea funciară de către autoritatea locală, în cel mult 3 ani. „Noile prevederi servesc interesul public: în clădirile renovate, care erau, până acum, neutilizate, pot fi înființate creșe, cabinete medicale, grădinițe”, a declarat ministrul.

Administrații locale mai eficiente, servicii publice mai bune

Procedura prin care o autoritate locală poate organiza evenimente va fi simplificată și eficientizată. Până acum, pentru a închiria spații de vânzare producătorilor locali sau micilor comercianți era necesară organizarea unor proceduri costisitoare și birocratice de achiziție publică. În anumite limite, această procedură va deveni mai simplă. În unele cazuri, costurile depășeau veniturile obținute de primării.

Administrațiile locale vor putea funcționa mai eficient: un specialist în proiecte, acolo unde există deficit de personal, va putea lucra cu jumătate de normă în două primării. Totodată, potrivit actului normativ adoptat astăzi și care va intra în vigoare în câteva zile, instituțiile publice – de exemplu Instituția Prefectului și primăria – vor putea lua sau da în folosință gratuit imobile între ele.

Stat mai suplu

„Reducem aparatul administrativ central: numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și din cabinetele demnitarilor aleși din administrația centrală și locală va scădea semnificativ. În total, vor fi desființate 6.409 posturi, ocupate și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, respectiv spitale și serviciile publice de ambulanță”, a precizat ministrul.

Administrație mai eficientă la nivel local

În anul 2026, autoritățile locale vor putea decide temporar dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Începând cu anul 2027, însă, 30% din totalul posturilor (ocupate și vacante) va trebui desființat.

Un număr de 731 de unități administrativ-teritoriale funcționează deja cu un număr echilibrat de angajați și nu vor fi obligate să facă reduceri suplimentare. În celelalte cazuri, la nivel național, numărul posturilor ocupate va scădea în medie cu 10%. Totodată, numărul angajaților din primăriile comunelor mari va fi corelat proporțional cu numărul de locuitori.

Echitate socială

La cumpărarea imobilelor și a autovehiculelor, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor trebui să facă dovada achitării datoriilor față de autoritatea locală. Amenda de circulație aplicată în mod legal va trebui plătită. În cazul neplății la termen, după o perioadă de grație de 90 de zile, permisul de conducere poate fi suspendat temporar pentru câteva zile, proporțional cu suma datorată (de exemplu, pentru o datorie de 50 de lei – o zi, pentru 500 de lei – 10 zile etc). Permisul nu va fi reținut fizic, însă valabilitatea acestuia va fi suspendată temporar.

