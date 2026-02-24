Live TV

Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală

Data actualizării: Data publicării:
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Dezvoltarea comunităților locale Administrații locale mai eficiente, servicii publice mai bune Stat mai suplu Echitate socială

Guvernul a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, prin care se reduce aparatul bugetar cu 6.409 posturi. „Pachetul asigură mai multă descentralizare și dezvoltare mai rapidă pentru comunitățile locale, conduce la un stat mai suplu și la servicii publice mai bune oferite cetățenilor”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„Prin acest pachet de măsuri, am creat condițiile necesare pentru descentralizare și am eliminat obstacolele birocratice din calea acestui proces. Astfel, descentralizarea poate fi realizată mai rapid – până acum, un astfel de proces dura cel puțin patru ani”, a subliniat Cseke Attila.

Ministrul a adăugat că autoritățile locale vor putea decide asupra unor aspecte importante pentru comunitate. De exemplu, pot decide relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.

Dezvoltarea comunităților locale

Cseke Attila a evidențiat că noile reglementări sprijină dezvoltarea comunităților locale întrucât autoritățile locale vor putea accesa mai ușor fonduri pentru proiecte. Dacă, până acum, era necesară aprobarea autorităților centrale, de acum înainte primăriile se vor adresa doar prefecturii din județ pentru a obține atestarea domeniului public.

Conform legislației în vigoare, imobilele aflate în proprietatea statului nu pot fi închiriate gratuit. Această prevedere legală naște situații ciudate, de exemplu, dacă o primărie construiește o clădire cu scopul de a găzdui poliția, aceasta putea fi închiriată doar instituției respective. Noul pachet creează posibilitatea simplificării acestei proceduri.

Autoritățile locale vor putea solicita preluarea imobilelor abandonate, fără proprietar, iar transferul unor imobile din proprietatea statului în proprietatea unităților administrativ-teritoriale va fi simplificat inclusiv în cazul celor neînscrise în cartea funciară, cu condiția ca acestea să fie înscrise în cartea funciară de către autoritatea locală, în cel mult 3 ani. „Noile prevederi servesc interesul public: în clădirile renovate, care erau, până acum, neutilizate, pot fi înființate creșe, cabinete medicale, grădinițe”, a declarat ministrul.

Administrații locale mai eficiente, servicii publice mai bune

Procedura prin care o autoritate locală poate organiza evenimente va fi simplificată și eficientizată. Până acum, pentru a închiria spații de vânzare producătorilor locali sau micilor comercianți era necesară organizarea unor proceduri costisitoare și birocratice de achiziție publică. În anumite limite, această procedură va deveni mai simplă. În unele cazuri, costurile depășeau veniturile obținute de primării.

Administrațiile locale vor putea funcționa mai eficient: un specialist în proiecte, acolo unde există deficit de personal, va putea lucra cu jumătate de normă în două primării. Totodată, potrivit actului normativ adoptat astăzi și care va intra în vigoare în câteva zile, instituțiile publice – de exemplu Instituția Prefectului și primăria – vor putea lua sau da în folosință gratuit imobile între ele.

Stat mai suplu

„Reducem aparatul administrativ central: numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și din cabinetele demnitarilor aleși din administrația centrală și locală va scădea semnificativ. În total, vor fi desființate 6.409 posturi, ocupate și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, respectiv spitale și serviciile publice de ambulanță”, a precizat ministrul.

Administrație mai eficientă la nivel local

În anul 2026, autoritățile locale vor putea decide temporar dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Începând cu anul 2027, însă, 30% din totalul posturilor (ocupate și vacante) va trebui desființat.

Un număr de 731 de unități administrativ-teritoriale funcționează deja cu un număr echilibrat de angajați și nu vor fi obligate să facă reduceri suplimentare. În celelalte cazuri, la nivel național, numărul posturilor ocupate va scădea în medie cu 10%. Totodată, numărul angajaților din primăriile comunelor mari va fi corelat proporțional cu numărul de locuitori.

Echitate socială

La cumpărarea imobilelor și a autovehiculelor, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor trebui să facă dovada achitării datoriilor față de autoritatea locală. Amenda de circulație aplicată în mod legal va trebui plătită. În cazul neplății la termen, după o perioadă de grație de 90 de zile, permisul de conducere poate fi suspendat temporar pentru câteva zile, proporțional cu suma datorată (de exemplu, pentru o datorie de 50 de lei – o zi, pentru 500 de lei – 10 zile etc). Permisul nu va fi reținut fizic, însă valabilitatea acestuia va fi suspendată temporar.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației chiar înainte de adoptare: „Unele măsuri permit abuzul”
Graph Showing downtrend, Business Idea Down, business finance concept, business decline
Măsura despre care Sorin Grindeanu crede că ar fi scăpat România de recesiune tehnică
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Cseke Attila, despre reforma administrației: „Era mai bine pentru Coaliție dacă intra în vigoare anul trecut”
Cseke Attila
Platforma Anghel Saligny va fi deschisă pe 2 martie. Cseke Attila: „Marea provocare va fi bugetul pe 2026”
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem...
rogobete 3
Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la...
ilie bolojan guvern
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma...
Ultimele știri
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră și invocă riscul de conflict nuclear
O expoziție despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist de la Berlin
Un câine, singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a provocat 15 morți. A fost găsit lângă corpul stăpânului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Fanatik.ro
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...