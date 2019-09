Ursula von der Leyen va face publică marți lista noii Comisiei Europene, după care comisarii propuși de statele membre vor intra în procedurile de audiere în comisii și apoi la votul din plenul Parlamentului European. Anul acesta există două puncte roșii pe drafturile noii Comisii întocmite la Bruxelles - Marea Britanie care este așteptată să iasă din UE, și România, care este marcată cu steluță - într-unul nu are niciun nume de comisar, iar în al doilea are două nume de comisar, situație ridicolă pentru țara noastră.

Cum s-a ajuns aici? Procedura desemnării comisarului european al României s-a făcut într-o totală lipsă de transparență, fără nicio comunicare publică pe subiect. Presa a aflat neoficial că Viorica Dăncilă a trimis Ursulei von der Leyen numele Rovanei Plumb și pe al lui Dan Nica pentru postul de comisar care ar reveni României. Tot neoficial s-a aflat că portofoliul pe care îl va primi țara noastră în Executivul european este cel al Transporturilor.

Președintele Klaus Iohannis a relatat, într-o discuție cu jurnaliștii, că a fost sunat de Viorica Dăncilă care i-a comunicat că vrea să trimită la Bruxelles numele Nica și Plumb, Președintele recomandându-i să facă altă propunere deoarece aceasta este proastă. Iohannis a povestit că a fost sunat din nou de Dăncilă care i-a comunicat că rămâne pe poziții și șeful Statului a avertizat-o că dacă propunerea va fi respinsă, România va avea o problemă.

Tot neoficial a venit de la Bruxelles și informația potrivit căreia Ursula von der Leyen nu îi dorește în Comisie nici pe Dan Nica nici pe Rovana Plumb.

În 20 august Viorica Dăncilă s-a deplasat la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Comisiei Europene. După această întâlnire, premierul român a evitat să comenteze subiectul legat de comisarul european al României, deși acesta fusese punctul principal al discuției.

”Am avut astăzi, la Bruxelles, o întâlnire extrem de plăcută și productivă cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o felicit pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene și o asigur de sprijinul deplin al Guvernului României în eforturile asumate de consolidare a proiectului european. Am avut bucuria de a primi aprecieri și felicitări din partea Ursulei von der Leyen pentru modul în care am gestionat Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, un mandat de succes și un proiect care a consolidat poziția țării noastre la nivelul Uniunii. Am purtat totodată cu președintele Comisiei o discuție amplă privitoare la implementarea Agendei Strategice a UE (2019-2024) și am elaborat obiectivele României pentru perioada suprapusă mandatului noii Comisii Europene, în domenii legate de asigurarea securității energetice, sectorul digital, schimbările climatice, rolul UE în plan global. În cadrul aceleiași discuții am abordat și aspecte legate de viitorul comisar european din partea României, inclusiv în ceea ce priveşte conturarea portofoliului alocat țării noastre în cadrul Comisiei Europene”, a arătat prim-ministrul României într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

La București se știa deja că Ursula von der Leyen ar fi informat-o pe Dăncilă că nu ar agrea propunerile primite din partea României. Totuși, un mesaj clar și oficial din partea noului președinte al Comisiei Europene nu a existat, deși, așa cum susțin surse oficiale de la București, un refuz oficial al fi trebuit să apară joia trecută.

Se pare că von der Leyen, care a trecut cu greu de votul Parlamentului European, ar prefera să nu îi antagonizeze pe europarlamentarii socialiști, așteptând ca propunerea făcută de Viorica Dăncilă să fie respinsă la audierile din comisia de transporturi a Parlamentului European. La audieri se pare că dintre cei doi români aflați pe lista va intra Rovana Plumb, pentru că Ursula von der Leyen și-a dorit o comisie formată din bărbați și femei în egală măsură, iar sexul candidatului României ar fi depins de cel al propunerii făcute de italieni. Noul Cabinet de la Roma a trimis propunerea sa - un bărbat - așa că, pentru păstrarea echilibrului, la audieri va intra Rovana Plumb.

Deci, și în cazul în care Plumb ar pica la audieri, noua propunere ar urma să fie tot o femeie. Luminița Odobescu și Ramona Mănescu sunt numele vehiculate pentru preluarea portofoliului european al Transporturilor, însă la vârful PSD se vorbește în continuare despre postul de comisar ca fiind rezervat pentru Viorica Dăncilă, în ideea că aceasta ar fi pentru ea unica soluție de ieșire onorabilă din criza de partid și de guvern.

Care este procedura de desemnare a comisarilor europeni

Comisarii desemnați se prezintă în fața comisiilor parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Fiecare comisie se reunește apoi pentru a-și întocmi evaluarea privind cunoștințele de specialitate și prestația candidatului, care este transmisă Președintelui Parlamentului European. O evaluare negativă a determinat deja în trecut retragerea unor candidați din proces. Întreaga Comisie, inclusiv președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trebuie să fie apoi supusă unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului. După ce au primit aprobarea Parlamentului, președintele și comisarii sunt numiți în mod oficial de Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată.