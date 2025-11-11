Cum au ajuns primării mici din țară să aibă datorii de milioane la stat: „La rectificare ne dădeau bani” / „S-a mărit prețul gunoiului”

Nu mai puțin de 225 de primării din toată țara înregistrează datorii la stat, potrivit ultimelor date publicate de ANAF. Dintre acestea, numeroase sunt în localități mici, cărora le-au dat bătăi de cap proiectele de dezvoltare, procesele la tribunal sau salariile pe care trebuiau să le susțină. Unii edili spun, simplu, că s-au bazat prea mult pe colacul de salvare de la Guvern - banii primiți la rectificările bugetare - care nu au mai venit ca în anii trecuți.

ANAF a publicat în luna octombrie o întreagă listă a instituțiilor cu datorii la stat. Printre acestea, 225 sunt primării - 200 de comune, 20 de orașe și cinci municipii. Digi24.ro a discutat cu unii edili pentru a vedea cum au ajuns în situația de a avea milioane de lei datorie la bugetul de stat.

Datorie veche de 10 ani: „Nu reușim să plătim, suntem comună mică”

Comuna Scărișoara, Alba

Comuna Scărișoara din județul Alba se numără printre unitățile administrativ-teritoriale mici cu cele mai mari datorii la bugetul de stat - 2,3 milioane de lei, potrivit datelor ANAF. Are puțin peste 1.300 de locuitori, așa cum reiese din datele ultimului recensământ, iar edilul spune că datoria s-a acumulat în urma unui proces pierdut de primărie în urmă cu mai bine de 10 ani din cauza unei investiții cu nereguli. De atunci... datoria nu a reușit să fie plătită.

Am avut un proces cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale n.red) și l-am pierdut, iar acum figurăm cu datorie. Procesul datează din perioada 2015–2016. Ne-am judecat o grămadă de ani.

„Nu reușim să plătim datoria, suntem o comună mică, nu avem venituri. (...) Procesul cu AFIR a vizat un proiect prin care am realizat un drum, un muzeu, servicii de deszăpezire și un centru cultural. Acolo au fost identificate niște nereguli legate de firma care ar fi subcontractat lucrarea, ceva de genul acesta. La control, ni s-au aprobat trei tranșe de plată, după care nu ne-au mai plătit. Drumul s-a făcut, dar restul cheltuielilor a trebuit să le suportăm noi”, a declarat primarul Costea Cristian Vasile, contactat de Digi24.ro.

Primarii s-au bazat pe rectificarea bugetară

Orașul Corabia, Olt

Pe lista datornicilor este și orașul Corabia, din județul Olt. O altă administrație, o altă problemă - la Corabia au fost prea multe indemnizații de plătit pentru îngrijirea persoanelor cu handicap, iar primăria nu ar fi avut fondurile necesare. În plus, edilul susține că a așteptat să primească bani pentru a echilibra bugetul la rectificarea bugetară, așa cum făcea Guvernul în anii trecuți, ceea ce nu s-a mai întâmplat și în acest an.

Astfel, primăria Corabia a adunat nu în câțiva ani, ci doar în câteva luni, datorii de peste 2,1 milioane de lei.

Edil: „Nu e o datorie mare”

„Încă de la începutul anului am primit cu 1 milion de lei mai puțini bani. Asta în condițiile în care noi am demarat proiecte pe fonduri europene și guvernamentale. La începutul anului ni s-a promis că, la o rectificare viitoare, o să ne reglăm bugetul.

A doua cauză – banii pentru indemnizațiile și pentru însoțitorii persoanelor cu handicap nu ne-au venit la timp, motiv pentru care eu am luat din fondul de salarii și am mutat pentru a le plăti lor indemnizațiile la timp”, explică primarul Iulică Oane.

Am rămas cu unele sume restante la bugetul de stat pentru că au crescut și cheltuielile cu salubrizarea – s-a mărit prețul la gunoi –, iar noi am actualizat taxa abia luna trecută.

„Anul trecut, datoriile au fost compensate. Anul acesta, domnul Bolojan nu a mai vrut”

Edilul susține că datoria nu este mare, pentru că primăria trebuie să încaseze 18 milioane de lei. „Datoriile sunt de cinci luni, pentru că atunci am început să ne încurcăm, când în mod normal ar fi trebuit să vină rectificarea.

Toată veriga este blocată. De exemplu, noi avem datorii la compania de salubritate, compania are datorii la buget. Noi avem să le dăm lor, ei au să dea la buget. Anul trecut, datoriile acestea au fost compensate și am stins astfel obligațiile. Anul acesta, domnul Bolojan nu a mai vrut să facă nicio compensare”, a mai spus edilul.

Proiecte eșuate: „S-a luat avans, s-au cheltuit toți banii, acum trebuie să îi dăm înapoi”

Orașul Simeria, Hunedoara

Orașul Simeria este înregistrat la ANAF cu datorii de 1,5 milioane de lei. Contactat de Digi24.ro, edilul susține că datoria provine în special din penalități aplicate de Ministerul Fondurilor Europene pentru investiții derulate defectuos.

„Cea mai mare parte o reprezintă niște penalități de la MIPE – a trebuit să dăm banii înapoi, în jur de 1 milion de lei, pentru proiecte derulate defectuos în perioada 2022–2023.

S-a luat avans pentru proiecte, s-au cheltuit toți banii, iar acum au venit controalele și, pentru că nu au fost reavizate bugetele, sumele respective au fost declarate neeligibile. Prin urmare, trebuie să dăm banii înapoi”, a explicat primarul Emil Ioan Rîșteiu, care spune că proiectul problematic nu a fost derulat în mandatul său.

„Ne împărțim sărăcia”

Comuna Saelele, Teleorman

Tot proiectele de investiții au ridicat probleme și comunei Saelele, din Teleorman, care are datorii de peste 220.000 de lei. Pe lângă acestea, și cheltuielile cu școala și centrul de bătrâni au pus presiune pe buget, spune edilul.

„Ne împărțim sărăcia. Noi avem și centru de bătrâni și centru de învățământ profesional dual. Se rezolvă, sperăm să fie și o nouă rectificare. Doar de anul acesta e datoria. Avem și pe proiecte… am plătit anul trecut 5 miliarde, altfel nu erau investițiile gata”, a explicat primarul Carjan Gabriel.

Topul datornicilor: primăria pe care s-a pus și sechestru

Certeju de Sus, Hunedoara

Comuna Certeju de Sus se află în topul instituțiilor datornice la stat, fiind pe locul trei cu restanțe de 8,4 milioane de lei. Actualul edil susține că datoria s-a acumulat din cauza unei concesiuni care a fost făcută greșit în 2010. Acum, primăria în care lucrează a fost pusă sub sechestru.

„Este o datorie făcută în urma unei concesiuni pe care fostul primar a încheiat-o în 2010, pentru un teren. Conform legii, banii nu trebuiau încasați de primărie, ci de statul român.

În 2017 sau 2018 a venit ANAF-ul, iar atunci se acumulase deja o datorie de 4 milioane și ceva de lei. Cu dobânzi și penalități, suma a ajuns la aproximativ 8 milioane de lei. Avem titlu executoriu pe aproape toate bunurile primăriei, inclusiv pe terenuri și clădire”, a declarat primarul Alexandru Luca pentru Digi24.ro.

Edilul a mai subliniat că, din 2023, comuna nu a mai putut accesa fonduri europene din cauza datoriilor.

În aceste săptămâni, Coaliția este așteptată să ia o decizie finală în privința reformei din administrație, care ar urma să aducă bani la bugetul de stat. Deși măsura a fost promisă de câteva luni, partidele aflate la guvernare au ajuns cu greu la o înțelegere. După ultima ședință a liderilor, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a promis vă va avea gata zilele acestea noul proiect.