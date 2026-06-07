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Analiză Cum au colaborat partidele în Parlament, după demiterea Guvernului: La unele legi, au fost realizate toate combinațiile politice

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Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Coaliţia a continuat să funcţioneze în Parlament Toate combinaţiile politice au fost realizate Reacţiile liderilor grupurilor politice PSD, AUR, PNL şi USR

În luna trecută de la adoptarea moţiunii de cenzură, PSD, PNL şi USR au votat fel 92% dintre proiectele aflate la vot final în Camera Deputaţilor. Principale grupări politice (PSD, AUR, PNL şi USR) au avut aceleaşi opţiuni în două treimi din cazuri, arată o analiză News.ro. La Senat, din 60 de iniţiative legislative sau proiecte aflate la vot final, 40 (66%) au fost tratate similar de PSD, PNL şi USR. Au existat şi legi pentru care, în ceea ce priveşte susţinerea, au fost realizate toate combinaţiile politice posibile. Explicaţiile liderilor de grupuri parlamentare sunt diverse: „Aceste proiecte sunt în circuitul parlamentar demult. Sunt în dezbatere din perioada în care exista Coaliţia”, „Probabil şi colegii de la AUR îşi regăsesc ideile în proiectele noastre”, „Nu am stabilit niciodată opţiunile de vot în funcţie de iniţiatorii proiectelor de lege”, „Au existat şi proiecte cu propuneri de respingere destul de vechi, asupra cărora toate grupurile conveniseră că ar trebui respinse”, „Am susţinut mereu prin vot proiectele de lege bune pentru români”.

„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, se întreba retoric preşedintele USR, Dominic, pe Facebook, în data de 3 iunie. „PSD demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcţională cu extremiştii”, continua el.

,,AUR şi PSD au confirmat astăzi, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament”, scria în aceeaşi zi pe Facebook şi liberalul Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Motivul postărilor: la votul dat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român, PSD a obţinut funcţia de preşedinte iar AUR, cea de vicepreşedinte. Propunerea USR a fost respinsă.

Presupusa majoritate parlamentară „funcţională” PSD – AUR a fost negată în repetate rânduri, inclusiv înaintea moţiunii de cenzură din data de 5 mai, care a dus la demiterea guvernului Bolojan.

„Partidul Social Democrat nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR”, spunea în aprilie Sorin Grindeanu.

Şi-n vreme ce principalele patru partide parlamentare PSD, AUR, PNL şi USR se acuză de trădări şi noi coaliţii, faptele arată cu totul altceva.

Conform unei analize News.ro, din 75 de proiecte aflate la vot final în Camera Deputaţilor după 5 mai (data moţiunii de cenzură) şi până pe 3 iunie, PSD, PNL şi USR au votat la fel 69 dintre ele (92%).

În 48 de cazuri (64%), toate cele patru principale grupări politice (PSD, AUR, PNL şi USR) au votat la fel.

Coaliţia a continuat să funcţioneze în Parlament

Abia se stinseseră ledurile votului electronic din 5 mai, când guvernul Bolojan a fost demis cu un număr record de voturi, că a doua zi, din fix aceleaşi bănci ale parlamentului, deputaţii PSD, AUR, PNL şi USR votau la fel toate cele 10 proiecte legislative ajunse la vot final.

O săptămână mai târziu, aceeaşi situaţie: pe 13 mai, deputaţii principalelor patru grupări politice optau în mod similar pentru toate cele 10 proiecte legislative aflate la vot final.

Abia pe 18 mai, la proiectul unei legi care viza modificarea Codului fiscal, a apărut o fisură în consensul politic: PSD şi AUR au fost de acord, PNL s-a abţinut iar USR a fost contra.

Pe 20 mai, din cele opt proiecte aflate la vot final, jumătate au fost tratate la fel de PSD, AUR, PNL şi USR.

În două situaţii, PSD, PNL, USR au făcut front comun.

La adoptare proiectului PL 355/2025 privind modificarea şi completarea Codului fiscal, PSD, AUR şi USR au votat la fel, PNL s-a abţinut.

Pentru un alt proiect (PL 118/2026) privind modificarea şi completarea Codului fiscal, PSD şi AUR au votat la fel, în vreme ce PNL şi USR s-au abţinut.

Pe 27 mai, patru din cele cinci proiecte aflate la vot final au primit acelaşi sprijin din partea PSD, AUR, PNL şi USR. Unanimitatea s-a manifestat şi la 20 din cele 42 de proiecte aflate la vot final pe 3 iunie.

Toate combinaţiile politice au fost realizate

Unde nu au avut aceeaşi opţiune, toate permutările au fost posibile. Câteva exemple:

  • PSD şi PNL – pentru, AUR şi USR contra (PL 97/2026 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale);
  • PSD şi AUR – pentru, PNL şi USR – împotrivă (PL 376/2026 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică)
  • PSD, AUR, PNL pentru, USR – contra (PL 11/2022 pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice);
  • PSD, AUR, PNL pentru, USR – abţinere (PL 288/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) etc.

La Senat, din 60 de iniţiative legislative sau proiecte aflate la vot final, 40 (66%) au fost tratate similar de PSD, PNL şi USR.

14 au beneficiat de acord comun cu AUR.

Şi aici, toate combinaţiile politice au fost posibile. Câteva exemple:

  • PSD şi AUR – pentru, PNL şi USR – împotrivă (L301/2026 privind reglementarea parteneriatelor comunitare pentru susţinerea agriculturii ţărăneşti - ASC - Agricultura Susţinută de Comunitate);
  • PSD, AUR şi PNL – pentru, USR – contra (L278/2026 privind desfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului sau L277/2026 pentru desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului);
  • PSD, AUR, USR – pentru, PNL contra (L227/2026 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar);
  • PSD, PNL, USR – pentru, AUR contra (L255/2026 pentru completarea Legii privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine);
  • AUR şi USR – pentru, PSD şi PNL împotrivă (L230/2026 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale) etc.

Reacţiile liderilor grupurilor politice PSD, AUR, PNL şi USR

News.ro i-a întrebat pe liderii grupurilor politice PSD, AUR, PNL şi USR din Camera Deputaţilor cum explică faptul că au tratat similar majoritatea proiectelor legislative aflate la vot final.

„Aceste proiecte sunt în circuitul parlamentar demult. Sunt în dezbatere din perioada în care exista Coaliţia PSD – PNL – USR – UDMR. Evident că, în acele proiecte, se regăsesc idei comune, unele sunt scrise împreună sau susţinute prin semnătură de membrii celorlalte grupuri şi, evident că au fost susţinute şi la votul final”, a declarat pentru News.ro Ştefan-Ovidiu Popa, liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor.

„Probabil şi colegii de la AUR îşi regăsesc ideile în proiectele noastre”, explică Popa faptul că două treimi dintre iniţiativele ajunse la vot final au beneficiat şi de sprijinul deputaţilor AUR alături de cel al principalelor grupări politice.

„Noi nu am stabilit niciodată opţiunile de vot în funcţie de iniţiatorii proiectelor de lege sau de cum votează alte partide, ci în funcţie de impactul acestora în societate. Nu văd nicio problemă să acordăm voturi împreună cu orice alt partid parlamentar, dacă proiectul de lege este benefic pentru români”, susţine pentru News.ro Mihai-Adrian Enache, liderul grupului AUR din Camera Deputaţilor.

„Am reuşit să trecem un proiect comun cu UDMR pentru acordarea de subvenţii crescătorilor de miere, am avizat pozitiv scăderea taxării muncii part-time cu PNL şi USR, am obţinut voturi de la PSD, PNL, USR, SOS, UPR şi neafiliaţi pentru singurul proiect din ultimii ani care a scăzut taxarea muncii prin introducerea facilităţii de participare a angajaţilor la profit”, exemplifică Enache.

„Răspunsul este simplu: am discutat şi votat în aceste săptămâni aproape exclusiv proiecte de aprobare a unor ordonanţe din guvernările 2021 - 2026. Era normal să votăm şi noi şi PSD aceste ordonanţe doarece am sprijinit parlamentar guvernele care le-au emis”, justifică pentru News.ro demersul colegilor liberali Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor.

„Au existat şi proiecte cu propuneri de respingere destul de vechi, asupra cărora toate grupurile conveniseră că ar trebui respinse. Acolo unde am avut divergenţe, am comunicat public şi am votat contra”, mai spune Andronache.

„De când a intrat în Parlament, USR a susţinut mereu prin vot proiectele de lege bune pentru români, indiferent că am fost la guvernare sau în opoziţie. În ultima lună au ajuns la vot în plenul Camerei Deputaţilor mai multe proiecte de ordonanţe, iniţiate de guvernul din care facem parte, prin urmare le-am susţinut (probabil acestea au fost susţinute şi de foşti parteneri, de la PSD)”, a transmis pentru News.ro Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaţilor.

Deşi USR a fost alături de PSD şi PNL şi chiar de AUR în majoritatea cazurilor de vot final din ultima lună, Diana Stoica susţine că se configurează o altă alianţă.

„Majoritatea AUR-PSD din Parlament a fost vizibilă în multe momente-cheie, în special la depunerea şi votarea moţiunii de cenzură împotriva guvernului pro-european. Marian Neacşu zicea că orice drum începe cu primul pas. Am numărat 13 paşi comuni. Şi numărăm în continuare”, spune lidera grupului USR din Camera Deputaţilor.

Printre exemplele oferite (altele decât cele deja prezentate) sunt „hărţuirea ONG-urilor” (L233/2026 cu privire la asociaţii şi fundaţii) sau voturile PSD – AUR împotriva desfiinţării Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, împotriva desfiinţării Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau respingerea şi extinderea termenului de prescripţie specială.

Editor : B.E.

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