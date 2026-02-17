Live TV

Analiză Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității fiscal-bugetare. Măsurile ar fi trebuit să țină datoria publică în frâu

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Legea impune tăieri de cheltuieli atunci când datoria crește Autoritățile au ignorat legea și au dat liber cheltuielilor Cum le-a promis Guvernul oficialilor UE că va arăta datoria țării

România are o lege care, în teorie, controlează strict cheltuielile publice: atunci când datoria statului trece de anumite praguri, Guvernul ar trebui să înghețe rapid unele cheltuieli. În practică, însă, autoritățile au găsit constant modalități prin care să ocolească, prin ordonanțe și derogări, aceste reguli. Acum, datoria publică a trecut de 60% din PIB. 

Autoritățile din România au fost împinse de către Fondul Monetar Internațional (FMI) să adopte o lege prin care să fie evitate derapajele bugetare și care impune măsuri în cazul în care datoria publică depășește un prag critic, astfel că a fost votată Legea responsabilității fiscal-bugetare în anul 2010.

Potrivit legii (69/2010), Guvernul are obligația să „aplice strategia fiscal-bugetară anuală potrivit regulilor fiscal-bugetare prevăzute în prezenta lege”. Cu alte cuvinte, să țină cont de un set de reguli atunci când vine vorba de bugetul național: 

  • menținerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu și lung;
  • gestionarea prudentă a resurselor și a obligațiilor asumate ale sectorului public și a riscurilor fiscal-bugetare;
  • menținerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei publice;
  • asigurarea predictibilității nivelului cotelor și bazelor de impozitare sau taxare.

Legea impune tăieri de cheltuieli atunci când datoria crește

În cazul în care datoria publică depășește un anumit prag, legea impune înghețarea unor cheltuieli publice, după cum urmează: 

Dacă datoria publică depășește 45% din produsul intern brut, dar se situează sub 50%:

Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului un raport privind justificarea creșterii datoriei și prezintă propuneri pentru menținerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

Dacă datoria publică depășește 50% din produsul intern brut, dar se situează sub 55%:

  • Guvernul prezintă public și aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea datoriei;
  • programul cuprinde și măsuri care determină înghețarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public;

Dacă datoria publică depășește 55% din produsul intern brut, dar se situează sub 60%:

  • Pe lângă înghețarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public, Guvernul inițiază și măsuri care să determine înghețarea cheltuielilor totale privind asistența socială;

Dacă datoria publică depășește 60% din produsul intern brut:

  • Sunt înghețate cheltuielile totale privind salariile din sectorul public, dar și cheltuielile cu asistența socială;
  • În plus, Guvernul inițiază și aplică un program de reducere a datoriei publice;

Autoritățile au ignorat legea și au dat liber cheltuielilor

Deși trebuia să fie un mecanism prin care cheltuielile statului să fie ținute în frâu, autoritățile au ignorat în repetate rânduri legea responsabilității fiscal-bugetare. Digi24.ro a analizat ultimii 5 ani, din 2021 și până în prezent, și a descoperit că de fiecare dată, în momentul adoptării așa-ziselor „ordonanțe trenuleț” care veneau pe final de an cu modificări fiscale, Guvernele au adoptat și derogări care au permis să nu respecte limitele și tăierile de cheltuieli pe care le-am prezentat mai sus. 

Spre exemplu, una dintre derogările adoptate an de an vizează o declarație pe care premierul și ministrul Finanțelor ar fi trebuit să o semneze pentru a-și asuma că, în anul bugetar viitor, vor fi respectate „țintele sau limitele pentru regulile fiscale și respectarea principiilor responsabilității fiscale”. 

În ordonanța trenuleț, după cum se poate vedea mai jos, autoritățile au promis să respecte doar „strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2025-2027”, dar nu și legea responsabilității fiscal-bugetare. Cu alte cuvinte, s-au dezis de eventuale măsuri nepopulare, precum înghețarea salariilor și a altor cheltuieli.

 

captura oug trenulet
Sursa: Captură OUG 130/2021 și OUG 68/2022

Aceleași derogări au fost adoptate și în 2023, 2024 și 2025. 

Cum le-a promis Guvernul oficialilor UE că va arăta datoria țării

În planul fiscal al României, prin care autoritățile își asumau măsuri prin care să scadă deficitul bugetar în următorii 7 ani, era prognozată creșterea datoriei publice peste pragul de 60% abia din 2027. In 2026, autoritățile de la București și-au asumat o datorie de 58,5% din PIB. Planul a fost negociat cu oficialii europeni încă din 2024 și aprobat în ECOFIN la începutul anului 2025.

630169827_921376577503986_2048311081362938385_n
Captură din planul fiscal al României

Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. La finalul lunii octombrie 2025, datoria guvernamentală a urcat la 60% din PIB, adică 1.116,5 miliarde lei, iar în noiembrie a ajuns la 60,2%, respectiv 1.121,4 miliarde lei.

Evoluția datoriei publice în ultimii ani:

  • 2021 - 48,6%
  • 2022 - 48,1%
  • 2023 - 49,3%
  • 2024 - 54,8%

Citește și: ANALIZĂ Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE. Analist: „Ne împrumutăm mai ales pentru cheltuieli curente”

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
robert negoita
4
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
5
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului”
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un lider PNL amenință cu ieșirea de la guvernare: „PSD joacă doar la speculă. Fără reforme, nu văd de ce am rămâne într-o coaliție”
ecuson al politiei romane
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea a fost discutată în Guvern
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției. Cei care au plătit ar putea primi banii înapoi (surse)
lideri coalitie guvernare
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe. Grindeanu, către Fritz: „S-a găsit PSD la USR”
Recomandările redacţiei
nicusor dan 2
Nicușor Dan are liste cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE. Care...
intrarea in sala CCR
Surse Digi24.ro: După cinci amânări, Curtea Constituțională va lua...
nicusor dan cu carnetel de note pe birou
Nicușor Dan discută acum cu liderii coaliției, la Cotroceni: „Mi-aș...
barbat care se fereste de viscol
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon...
Ultimele știri
Președintele polonez nu va participa la lansarea Consiliului pentru Pace al lui Trump
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cum se poate obţine
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prima zi a Anului Nou Chinezesc, presărată din abundenţă cu superstiţii. Ce se consideră că aduce noroc
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Cel mai sever episod de iarnă bagă în alertă autoritățile. DSU se pregătește pentru ce e mai rău: ”Se trimit...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Femeie din Ploiești, descoperită moartă în apartament. Vecinii nu o mai văzuseră de patru ani și credeau că e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile...
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
2.000 lei pensie, după 35 ani munciți și 5.000 lei ultima leafă. Cum află pensionarul dacă calculul e corect?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online