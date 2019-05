Cum au încercat parlamentarii PSD să elimine controalele psihologice din legea armelor. ”Păi, cum adică, dacă eu sunt obosit n-am voie să am arme şi muniţii?”

Trei proiecte de lege privind regimul armelor şi muniţiilor s-au aflat în dezbatere parlamentară la Senat în ultimele luni, unul dintre ele urmând să intre la vot final în Camera Deputaților săptămâna viitoare. Acesta, în forma adoptată deja de Senat, ar fi relaxat semnificativ regimul armelor şi muniţiilor. Parlamentarii implicaţi în proces spun că modificările se referă doar la cei care deţin deja arme de foc, nu şi la cei care urmează să devină posesori de astfel de arme.

Unul dintre proiectele care au fost intens dezbătute la Senat urma să elimine mai multe prevederi din actuala lege privind regimul armelor şi muniţiilor – obligativitatea examenului psihologic la cererea organelor abilitate pentru deţinătorii de arme letale, eliminarea unor cursuri teoretice şi practice pentru obţinerea autorizaţiei de procurare de arme de vânătoare sau eliminarea obligativităţii de a notifica poliţia când au fost trase focuri de armă dacă nu au existat victime sau pagube materiale. Aceste amendamente au fost propuse de senatorul PSD Tit Brăiloiu. Paradoxal, modificările au fost eliminate la Camera Deputaţilor tot de un parlamentar PSD – Vlad Bontea.

Contactat de Digi24.ro, deputatul Vlad Bontea a confirmat că nu a fost de acord cu multe dintre amendamentele de la Senat dar şi că a avut în vedere implementarea unei directive europene: „Majoritatea amendamentelor sunt, mi se pare că 20 şi ceva sunt de anulare a celor de la Senat. Unele nu sunt de acord cu ele, iar celelalte, v-am spus, am vrut să respectăm directiva. (…) Eu, sincer să vă spun, nu sunt pentru a relaxarea regimului armelor, eu cred că e bine cum a fost până acum în România mai ales că trebuie să recunoaştem că lumea se confruntă cu probleme care, eu ştiu, să fac o referire la Sri Lanka, Noua Zeelandă, eu unul, cel puţin, nu cred că e bine să relaxăm regimul armelor şi muniţiilor. Cred că cu cât mai strict, cu atât mai bine”.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD, şi el implicat în procesul legislativ, a declarat pentru Digi24.ro că epopeea modificării legii nu s-a încheiat şi că urmează ca alte amendamente propuse şi de alţi deputaţi PSD vor fi din nou discutate într-o lege ulterioară: „La Camera Deputaţilor s-au discutat doar amendamentele pe directivă (n.r. europeană). Amendamentele, legea de modificare de la Senat, amendamentele mele, amendamentele lui Dorel Căprar şi altele astea au rămas că se discută într-o lege ulterioară. ” Deputatul PSD, el însuși implicat într-un dosar penal din cauza deținerii ilegale a unei mitraliere, se declară adversar al controalelor psihologice pe care deținătorii de arme sunt obligați să le facă.

”Ei îţi cereau ca de fiecare dată când are chef direcţia asta de arme şi muniţii te mai pune să mai dai un examen psihologic. Care era iarăşi o aberaţie în plus, adică tu dai examenul psihologic care e obligatoriu şi e un test destul de complicat. E un test foarte greu, un test cu 300 de întrebări, destul de grele, de logică, de matematică, adică nu-i aşa simplu. Pe-ăla trebuie să-l iei. Acolo spunea că de fiecare dată când direcţia, adică o chestie de-asta abuzivă, putea s-o facă când avea chef sau avea o supărare pe cineva, putea să-i ceară să facă un test psihologic

Mai erau acolo nişte fraze, nu le am eu acuma, putea de exemplu oricine din direcţia de arme şi muniţii să-ţi ceară să faci orice fel de verificare din asta dacă i se părea lui că eşti obosit, de exemplu dacă eşti obosit să faci o din asta. Păi, cum adică, dacă eu sunt obosit n-am voie să am arme şi muniţii, păi care-i omul care nu e obosit”, a explicat Cătălin Rădulescu pentru Digi24.ro.