George Simion îl cataloghează pe Nicușor Dan drept „un încurcă lume” și consideră „o naivitate” ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Mântuirii Neamului, unde acesta a vorbit despre un „naționalism sănătos”, și spune că folosirea acestei sintagme este „foarte periculoasă”.

„Nu. Din păcate, cu tot respectul față de instituția prezidențială, îl văd ca pe un încurcă lume”, a declarat George Simion, miercuri, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă îl vede pe Nicușor Dan drept lider al unei mișcări naționaliste sănătoase.

Liderul AUR a criticat și ideea că șeful statului ar putea atrage electoratul suveranist prin mesajele despre „naționalismul sănătos”.

„E o sintagmă foarte periculoasă, aceasta folosită de Nicușor Dan. Repet, s-a înconjurat de tot felul de „yes man-i” care probabil i-au dat această sintagmă și această idee. Domnul Dungaciu a exprimat corect poziția partidului nostru la ceea ce s-a întâmplat la Catedrala Mântuirii Neamului. Dacă era o sală de conferințe, dacă era alt cadru, dar să vii să predici din fața altarului este un pic cam mult și arată disperare și necunoaștere. Să crezi că o să vină Nicușor Dan să fie votat de suveraniști, mă scuzați, este o naivitate”, a spus Simion.

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Dan Dungaciu: „Politizarea a mers un pic prea departe”

Vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a criticat, la rândul său, discursul susținut de Nicușor Dan în Catedrala Mântuirii Neamului, susținând că președintele a făcut afirmații politice în fața tinerilor ortodocși.

„Aici ceva nu e în regulă ce s-a întâmplat în Catedrala Mântuirii Neamului. Au mai fost președinți care au vorbit în biserică, (...) președinții Iohannis și Băsescu, dar niciodată nu au făcut aserțiuni politice. Au vorbit comemorativ, au vorbit omagial, ceremonial, dar nu au făcut aserțiuni politice. De data aceasta suntem într-o situație în care un președinte în fața tineretului ortodocs, cu ocazia unui eveniment numit Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, în fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul sănătos și cei cu naționalismul demagogic”, a declarat Dan Dungaciu.

El a făcut o comparație cu situația în care un politician AUR ar fi susținut un discurs politic într-un cadru similar.

„Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Imaginați-vă, prin comparație, dacă domnul George Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după o slujbă din biserică, după o predică, ne-ar fi invitat preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți și noi am fi vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? Ce ați fi scris dumneavoastră după aceea au ce ar fi trebuit să scrieți dumneavoastră? Ce ar fi spus instituția Bisericii Ortodoxe Române despre preot?”, a spus Dungaciu.

Potrivit acestuia, prin discursul susținut la Catedrala Mântuirii Neamului, „politizarea a mers un pic prea departe”.

„Ce vrem să spunem aici că pentru prima dată politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic și sperăm, credem, nu știm, sperăm că organizatorii acelui festival al Internaționalei Tinerilor Ortodocși să nu fi știut despre ce este vorba acolo”, a adăugat el.

Dungaciu a spus că este firesc ca președintele să vorbească tinerilor ortodocși, însă consideră că mesajul politic transmis în cadrul reuniunii ridică probleme.

„Pentru că să vorbești tinerilor ortodocși e firesc, e normal, dar să vorbești despre subiectul respectivei reuniunii și să ai cunoștiința că ai în față tineri, unii și minori, care sunt interesați să audă ce spune un președinte apropo de subiectul respectivei întruniri internaționale. De data aceasta lucrurile au scăpat de sub control și din această perspectivă sperăm ca lucrurile să se clarifice. Oricum am luat act de ele”, a mai declarat vicepreședintele AUR.

Ce a spus Nicușor Dan la Catedrala Mântuirii Neamului

Nicușor Dan a participat marți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, organizată la Catedrala Mântuirii Neamului. În discursul său, președintele a vorbit despre un „naționalism sănătos” și a criticat ceea ce a numit „defetiștii” și „demagogii” din societate.

Șeful statului a susținut că vocea celor care „cu decență, cred și muncesc pentru România” trebuie să se audă mai puternic în spațiul public și a făcut apel la unitate și la promovarea valorilor românești.

Editor : Ana Petrescu