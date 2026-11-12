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Exclusiv Cum comentează ministrul Apărării afirmația lui Simion că politicienii sunt „în genunchi” în fața SUA, în așteptarea trupelor americane

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U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Trupe americane, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, România. Foto: REUTERS/Fedja Grulovic
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Radu Oprea a fost întrebat, la Digi24, cum comentează afirmațiile liderului AUR George Simion, care a declarat că politicienii de la București, în special Nicușor Dan, sunt „în genunchi” în fața SUA, ca România să obțină venirea soldaților americani în țara noastră. Ministrul Apărării a subliniat că „e bine să mai înțelegem și conceptele, nu doar să facem declarații populiste”.

Șeful Apărării Radu Oprea i-a recomandat lui George Simion să citească cartea lui Elbridge Colby (n.r. The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict prezintă bazele și principiile conceptului NATO 3.0).

Cred că e bine să mai și înțelegem conceptele, să le și studiem, nu doar să facem declarații populiste. declarații politice, nu ne ajută. Dacă vrem să avem o relație solidă și avem o relație solidă cu partenerul strategic, cu Statele Unite ale Americii, ar trebui să încercăm și noi să înțelegem și să îi facem și pe ei să înțeleagă realitatea din această parte a Europei. Flancul estic este foarte important, Marea Neagră astăzi este un subiect și la NATO, și la Bruxelles. Ați văzut că a venit și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vorbim despre hub-ul de securitate, care este un proiect al Uniunii Europene. Și a făcut un anunț de 50 de milioane de euro care vor veni pentru hub, încă 10 milioane de euro pentru intervenții”, a explicat Radu Oprea.

George Simion a declarat, miercuri, la Digi24, că nu este de acord într-o privință cu Nicușor Dan, aceea că „noi ar trebui să îngenunchem și să punem America pe primul loc. Eu nu am zis niciodată că voi pune America pe primul loc. Eu am zis mereu că pun România pe primul loc și interesele României.”

Editor : Ș.R.

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