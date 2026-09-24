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Cum comentează Nicuşor Dan afirmaţia lui Kelemen Hunor conform căreia este „imun la presiune”

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Inquam Photos / George Calin
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Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre afirmaţia liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit căreia este „imun la presiune”, făcută în contextul discuţiilor pentru desemnarea unui premier.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi seară că preşedintele Nicuşor Dan este „absolut imun la presiune”, fie că e vorba de presiunea timpului sau de presiunea din „bula” celor care l-au susţinut. „Şi până la urmă, nu e rău ca preşedintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimb direcţia în fiecare zi”, arată liderul UDMR.

Într-un interviu pentru Cotidianul, preşedintele a fost întrebat dacă a simţit presiunea de a face o desemnare de premier şi dacă evaluarea lui Kelemen Hunor este corectă.

„Evident că văd reacţii în spaţiul public, dar cel mai important este că eu am depus un jurământ în faţa românilor în care am spus că voi face tot ce ţine de mine ca ei să o ducă mai bine. Mă ţin de jurământul acesta. Este ceea ce mă călăuzeşte”, a spus preşedintele.

El a admis că probabil a făcut şi „greşeli de etapă”, dar a subliniat că nu s-a abătut de la jurământul depus la preluarea mandatului.

„Bineînţeles că, uitând-mă înapoi, probabil că voi găsi greşeli de etapă pe care le-am făcut, dar nu m-am abătut niciodată de la jurământul depus”, a declarat Nicuşor Dan.

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Editor : S.S.

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