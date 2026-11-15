Cum crede AUR că ar trebui făcută reforma administrativ-teritorială a României: „E nevoie de reformarea întregului aparat de stat”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat, cu ocazia Forumului Aleșilor Locali din România, desfășurat la Palatul Parlamentului, propria viziune privind reorganizarea administrativă.

Președintele AUR, George Simion, a transmis celor prezenți că partidul AUR a formulat de multă vreme o listă de soluții concrete și implementabile de reformă a aparatului de stat pentru reducerea cheltuielilor bugetare, însă inițiativa s-a lovit de refuzul conducerii celorlalte partide parlamentare.

Simion l-a dat de exemplu pe liderul Argentinei, Javier Milei, care „a reușit să treacă printr-un proces major de reformă care a schimbat administrația publică”.

Consens politic

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a făcut un apel la echilibru și la o viziune unitară în privința reformei administrației publice, spunând că România nu are nevoie, în acest moment, doar de reorganizare administrativ-teritorială, ci de o reformă amplă a întregului aparat de stat, realizată prin consens politic.

Trebuie să mediem într-o luptă de principii opuse. Pe de o parte, conducerea localităților este cu atât mai bună cu cât este la un nivel mai jos, pentru că sunt cei care cunosc realitățile de pe teren, cei care conduc. Una e să conduci 3.000, 4.000, 5.000 de oameni, alta e să conduci 100.000. Pe de altă parte, este nevoia de eficiență și de standardizare a practicilor. Și aici e mai bine să ai unități mai mari teritoriale, județe”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Mihai Enache, liderul deputaților AUR și coordonator al Comisiei de Administrație Publică „Lascăr Catargiu” a explicat că viziunea AUR asupra reformei administrative vizează o finanțare mai bună a localităților și județelor, nu doar reducerea numărului acestora.

„Degeaba micșorăm numărul dacă ele vor funcționa după aceleași legi, aceleași sisteme învechite și vor fi la fel de slab finanțate. Ce putem obține dacă unim două localități sărace? Răspunsul e foarte simplu: o localitate săracă. Și nu rezolvăm absolut nimic.

Viziunea noastră pornește de la a obține localități și județe mai bine finanțate și cel puțin la fel de aproape de cetățeni. De asta propunem noi mecanisme de finanțare pentru autoritățile locale, care, din punctul nostru de vedere, trebuie să beneficieze inclusiv de redevențe din bogățiile naturale locale”, a declarat Mihai Enache.

Liderul deputaților AUR a transmis că AUR se opune ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată printr-o angajare a răspunderii și fără consultarea tuturor actorilor relevanți.

Consolidarea județelor

Alin Măricuț, doctor în economie, statistician și expert în analiza datelor, a prezentat principiile viziunii AUR care se concentrează pe consolidarea județelor, proces care ia în calcul indicatorii demografici și economici, identificarea decalajelor dintre județe, dar și aspecte care țin cont de specificul și de potențialul fiecărei zone.

„Nu pornim de la un număr prestabilit de județe. (…) Avantajul potențial al consolidării ar fi acela că o unitate mai mare poate reuni o bază demografică și economică mai extinsă. Astfel, vom avea activități mai productive și mai diverse și o piață a muncii mult mai bine integrată. Având, o unitate mai mare, reunind o bază demografică și economică mai extinsă, poate susține proiecte de infrastructură și servicii la scară mai mare. (…)

Miza nu este să avem teritorii mai mari, miza este să putem construi teritorii mai reziliente și mai robuste, care să poată să susțină dezvoltarea economică pe termen lung”, a declarat Măricuț.

Editor : Sebastian Eduard