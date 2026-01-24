Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine”

Președintele României a răspuns astăzi, de Mica Unire, mai multor întrebări adresate de elevii Colegiului Național „Unirea” din Focșani. Șeful statului a fost întrebat despre pasiunea pentru matematică și a declarat că, pentru el, fericirea înseamnă să facă parte din „procesul de cunoaștere în care generații succesive au construit un edificiu”.

Nicușor Dan susține că și-a descoperit pasiunea pentru matematică încă de mic, din momentul în care a fost lăudat de părinți și de profesori.

„Am descoperit că sunt bun de când eram mic, părinții mă lăudau, profesorii mă lăudau și asta mi se părea fericirea la vârsta aia. Dar fericirea adevărată este procesul de cunoaștere, umilința în a vedea ce au făcut alții înaintea ta. Matematica este un proces de cunoaștere în care generații succesive au construit un edificiu și bucuria de a fi parte din această construcție, chiar dacă tu ai pus o virgulă. Faptul că ești parte din această construcție asta este marea bucurie”, a declarat Nicușor Dan, la Focșani.

De asemenea, șeful statului a fost întrebat dacă consideră un atuu în funcția actuală faptul că este olimpic la matematică. Nicușor Dan a punctat că matematică exersează creierul să despartă „un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”.

„Aici nu e vorba despre mine, e o chestiune foarte serioasă despre cât de mult este o formare științifică în interiorul unei școli naționale. Unul dintre atuurile pe care România le are în competiția globală este nivelul școlii de informatică și un nivel tehnic care este peste medie. În educație lucrurile sunt pe termen lung și foarte lung, asta a început cu Spiru Haret și a continuat cu oameni vizionari în anii 1970. Poate că nivelul pe care îl facem, am o fetiță în clasa a treia ,și văd care este nivelul manualului, poate că e prea mult și prea puțin aplicat. În linii mari și în perioada de azi în care tehnologia devine foarte importantă, o formare către științe ajută. Particular, matematica îți exersează creierul să structurezi, să desparți un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”, a declarat Nicușor Dan, la Focșani.

Nicușor Dan a fost prezent, de Mica Unirii, la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, ocazie cu care a decorat instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială. Șeful statului a participat și la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani.

Editor : Andreea Rubica