Live TV

Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine”

Data actualizării: Data publicării:
VOT_NICUSOR_DAN_21_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele României a răspuns astăzi, de Mica Unire, mai multor întrebări adresate de elevii Colegiului Național „Unirea” din Focșani. Șeful statului a fost întrebat despre pasiunea pentru matematică și a declarat că, pentru el, fericirea înseamnă să facă parte din „procesul de cunoaștere în care generații succesive au construit un edificiu”.

Nicușor Dan susține că și-a descoperit pasiunea pentru matematică încă de mic, din momentul în care a fost lăudat de părinți și de profesori. 

„Am descoperit că sunt bun de când eram mic,  părinții mă lăudau, profesorii mă lăudau și asta mi se părea fericirea la vârsta aia. Dar fericirea  adevărată este procesul de cunoaștere, umilința în a vedea ce au făcut alții înaintea ta. Matematica este un proces de cunoaștere în care generații succesive au construit un edificiu și bucuria de a fi parte din această construcție, chiar dacă tu ai pus o virgulă. Faptul că ești parte din această construcție asta este marea bucurie”, a declarat Nicușor Dan, la Focșani.

De asemenea, șeful statului a fost întrebat dacă consideră un atuu în funcția actuală faptul că este olimpic la matematică. Nicușor Dan a punctat că matematică exersează creierul să despartă „un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”.

„Aici nu e vorba despre mine, e o chestiune foarte serioasă despre cât de mult este o formare științifică în interiorul unei școli naționale. Unul dintre atuurile pe care România le are în competiția globală este nivelul școlii de informatică și un nivel tehnic care este peste medie. În educație lucrurile sunt pe termen lung și foarte lung, asta a început cu Spiru Haret și a continuat cu oameni vizionari în anii 1970. Poate că nivelul pe care îl facem, am o fetiță în clasa a treia ,și văd care este nivelul manualului, poate că e prea mult și prea puțin aplicat. În linii mari și în perioada de azi în care tehnologia devine foarte importantă, o formare către științe ajută. Particular, matematica îți exersează creierul să structurezi, să desparți un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”,  a declarat Nicușor Dan, la Focșani.

Nicușor Dan a fost prezent, de Mica Unirii, la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, ocazie cu care a decorat instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială. Șeful statului a participat și la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
profimedia-1068266366
2
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Digi Sport
S-a terminat! Gigi Becali nu mai vorbește cu el: ”Îi dădeam banii. Ajunsesem la 2,8 milioane de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Traian Băsescu.
Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Nicuşor Dan, fluierat în Piața Unirii: „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice!”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
termometru, primavara zapada
Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca...
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel...
troleibuz si autobuz stb
Se scumpesc biletele STB. Cu cât va crește prețul călătoriei în...
Ultimele știri
Ucraina, Rusia şi SUA reiau discuţiile de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului
Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13...
Fanatik.ro
Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru...
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Johnny Depp, implicat în scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele private ale lui Ryan...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham vorbeşte despre dansul „ciudat” al Victoriei: Întreaga situaţie a fost...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Kate Hudson, în lacrimi după nominalizarea la Oscar 2026, a doua din carieră. Mama ei e cea mai mândră: “Te...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat